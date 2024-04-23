23 Nisan'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'den 23 Nisan Toplu Taşıma Kararı

Tüm yurda coşkusu ve heyecanı saran 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Salı günü kutlanıyor. Ulusal bayramlarımızdan biri olan 23 Nisan günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu yıl da 23 Nisan Salı günü bazı şehirlerde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Milyonlarca kişi İstanbul, İzmir ve Ankara'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi?

İşte, detaylar...