Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
23 Nisan'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'den 23 Nisan Toplu Taşıma Kararı

23 Nisan'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'den 23 Nisan Toplu Taşıma Kararı

Toplu Taşıma 23 Nisan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.04.2024 - 09:41 Son Güncelleme: 23.04.2024 - 09:42

Tüm yurda coşkusu ve heyecanı saran 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Salı günü kutlanıyor. Ulusal bayramlarımızdan biri olan 23 Nisan günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu yıl da 23 Nisan Salı günü bazı şehirlerde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Milyonlarca kişi İstanbul, İzmir ve Ankara'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

23 Nisan'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

23 Nisan'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

Yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu yıl da İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. 

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için resmi adresler üzerinden duyurulan 'toplu taşımada ücretsiz hizmet' kararı 👇

İstanbul'da 23 Nisan Salı günü toplu taşıma ücretsiz olacak: İETT toplu taşıma açıklaması

İstanbul'da 23 Nisan Salı günü toplu taşıma ücretsiz olacak: İETT toplu taşıma açıklaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri hafta İçi tarifesi ile çalışacaktır.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir. 👇

İETT, 23 Nisan Sefer Düzenlemesi 👇

İETT, 23 Nisan Sefer Düzenlemesi 👇

İzmir'de 23 Nisan Salı günü toplu taşıma ücretsiz olacak: İzmir Belediyesi toplu taşıma açıklaması

İzmir'de 23 Nisan Salı günü toplu taşıma ücretsiz olacak: İzmir Belediyesi toplu taşıma açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104’üncü yıldönümünün kutlanacağı 23 Nisan günü tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İzmir’de toplu ulaşım ücretsiz sağlanacak. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeyle 23 Nisan Salı günü; İZBAN, İZDENİZ, İZULAŞ, METRO, ESHOT, İZTAŞIT ve tramvay seferleri ücretsiz olarak yapılacak.

Başkent Ankara'da EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz olarak hizmet verecek.

Başkent Ankara'da EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz olarak hizmet verecek.

Ankara'da EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ücretsiz hizmet verecek.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin dini ve milli bayram günlerinde sabah saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması kararı kapsamında vatandaşlar, 23 Nisan'da toplu taşımadan ücretsiz faydalanabilecek.

Ücretsiz, 360 güzergahta hizmet verecek EGO otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, mobil uygulama ve EGO'nun internet sitesinden ulaşılabilecek.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın