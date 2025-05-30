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29-30 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

29-30 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
31.05.2025 - 00:02

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Zeynep Bastık'ın "Göztepeliyim" Açıklaması Tepki Çekti

Zeynep Bastık'ın "Göztepeliyim" Açıklaması Tepki Çekti

Galatasaray, Süper Lig’i 92 puanla zirvede tamamlayarak tarihi bir şampiyonluğa imza attı. Coşkulu kutlamalarla taçlanan gecede sahne alan Zeynep Bastık, performansıyla ilgi odağı olurken, yaptığı bir açıklama gündeme damgasını vurdu. “Göztepe taraftarıyım” sözleri, sarı-kırmızılı tribünlerde hoş karşılanmadı ve ünlü şarkıcı sahnede yuhalamalarla karşılaştı.

Hande Erçel, Zirvedeydi!

Hande Erçel, Zirvedeydi!

Hande Erçel, 2025 Cannes Film Festivali'nde yalnızca kırmızı halıdaki göz kamaştırıcı tarzıyla değil, dijital medyadaki etkileyici gücüyle de öne çıktı. Influencer pazarlama platformu Lefty'nin verilerine göre, festival boyunca en yüksek erişimi sağlayan global isimler arasında ikinci sırada yer aldı. Bu dikkat çekici başarı, Bella Hadid gibi dünya çapında yıldız isimleri geride bırakmasına olanak tanıdı!

Elçin Sangu, Sağlık Durumuna İlişkin Açıklamasıyla İçimizi Ferahlattı!

Elçin Sangu, Sağlık Durumuna İlişkin Açıklamasıyla İçimizi Ferahlattı!

Elçin Sangu’nun sağlık sorunları yaşadığına dair çıkan iddialar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı net ve sert açıklamayla söylentilere son noktayı koydu.

Bebiş Göründü! Meriç Aral'ın Hamilelik Göbeği Belirginleşmeye Başladı!

Bebiş Göründü! Meriç Aral'ın Hamilelik Göbeği Belirginleşmeye Başladı!

Geçtiğimiz yıl Serkan Keskin ile hayatını birleştiren Meriç Aral, Mart ayında müjdeli haberi sevenleriyle paylaşmıştı. Dizi projesinin final yapmasının ardından dinlenmeye çekilen Aral, hamilelik sürecinden ilk kareyi sosyal medyada yayınladı. İşte “Bebek Keskin”in merakla beklenen ilk görüntüsü!

Pınar Deniz, Minik Oğlunu Paylaştı!

Pınar Deniz, Minik Oğlunu Paylaştı!

31 Mart’ta ilk bebeği Fikret Hakan’ı dünyaya getiren Pınar Deniz, oğlu ve eşiyle birlikte çekilen sıcacık bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Minik Fikret Hakan’ın henüz 2 aylıkken boğum boğum halleri görenlerin içini eritirken, babasıyla verdiği spor temalı poz sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gelin, bu tatlı anlara birlikte göz atalım!

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Bu Kim, Tanıyamadık! Merve Boluğur'un Yeni 'Hanım Hanımcık' Stili Şoke Etti

Bu Kim, Tanıyamadık! Merve Boluğur'un Yeni 'Hanım Hanımcık' Stili Şoke Etti

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, yıllar sonra bir markanın reklam yüzü olarak geri döndü. Lansman gecesinde 2. Sayfa muhabirlerinin objektifine takılan ünlü isim, bu kez bambaşka bir imajla karşımızdaydı. Alışılmış asi ve iddialı tarzının aksine, hanım hanımcık haliyle görenleri şaşkına çeviren Boluğur, yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu.

Çağla Şıkel'in Annelik Kuralları Şoke Etti!

Çağla Şıkel'in Annelik Kuralları Şoke Etti!

Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’la kurduğu güçlü ve sevgi dolu bağıyla sık sık gündeme geliyor. Ancak bu kez, çocuklarının spor salonuna yürüyerek gitme talepleri üzerine yaptığı açıklama sosyal medyada tartışma yarattı. Şıkel’in sözleri bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken, konuyla ilgili yorumlar kısa sürede platformlarda yayıldı.

Aman Dikkat, Yerler Kaygan! İrem Derici'nin Sevgilisine 'Kur Yapan' Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu

Aman Dikkat, Yerler Kaygan! İrem Derici'nin Sevgilisine 'Kur Yapan' Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu

İrem Derici’nin bir süredir aşk yaşadığı DJ Melih Kunukçu, Galatasaray’ın beşinci yıldız sevincini sahne aldığı mekânda çaldığı şarkılarla kutladı. O anları sosyal medyada paylaşan Kunukçu’nun videosu ise bambaşka bir detayla gündeme oturdu! Görüntülerde, DJ kabininin önünde beyaz elbisesiyle dans eden bir kadının Kunukçu’ya kur yaptığı iddia edildi. Bu söylentiler sosyal medyada hızla yayılınca, İrem Derici’den beklenen yanıt da gecikmedi!

Danla Bilic, Ölüm Tehdidi Aldığını Açıkladı!

Danla Bilic, Ölüm Tehdidi Aldığını Açıkladı!

Bir süredir eski sevgilisi Berk Çetin tarafından taciz edildiği bilinen Danla Bilic, sosyal medya paylaşımları ve başlattığı hukuki süreçle dikkat çekmişti. Çetin’in tutuklanmasının ardından, Bilic ilk duruşmanın gerçekleştiğini ve eski sevgilisinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Bilic, yaşadığı tehdidi çarpıcı sözlerle dile getirdi: “Dayımı arayıp ‘Kızınızın ölüm haberini alırsınız’ dedi!” Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Danla Bilic'e destek mesajları da gecikmedi.

Blok3, Danla Bilic ile Aşk mı Yaşıyor?

Blok3, Danla Bilic ile Aşk mı Yaşıyor?

Her adımı olay yaratan Danla Bilic, geçtiğimiz akşam Blok3’ün “Mosmor Perde” şarkısının lansmanına katıldı. Lansmanda neşeli halleriyle yan yana görüntülenen ikili, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Çünkü gece boyunca el ele oldukları anlar kameralara yansıdı!

Bu yakınlaşma sonrası sosyal medya adeta çalkalanırken, ilk açıklama Danla Bilic’ten geldi. Kısa süre sonra Blok3 de sessizliğini bozarak Bilic’in ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Naz Elmas'ın Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Naz Elmas'ın Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Son dönemde sosyal medyada paylaştığı karelerle konuşulan Naz Elmas, adeta bambaşka biri oldu! 41 yaşındaki oyuncunun son pozları, takipçileri arasında büyük tartışma yarattı. Bazıları yüzündeki farklılıkları estetik müdahale olarak değerlendirirken, diğer yandan pek çok kullanıcı ise filtrelerin fazlasıyla kullanıldığını düşündü. Bu değişim, sosyal medyada ikiye bölünmesine neden oldu.

Ezhel, Tarkan'ı Ziyaret Etti!

Ezhel, Tarkan'ı Ziyaret Etti!

Turne kapsamında birçok şehirde sahne alan Tarkan’ı Almanya’da yaşayan rapçi Ezhel ziyaret etti. İkili, bu özel buluşmayı fotoğraflarla ölümsüzleştirip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Tarkan ise Ezhel’e övgülerini ardı ardına sıralayarak hayranlarını mest etti.

Özgür Turhan'ın Evlilik ve Boşanma Açıklaması Kafalarda Soru İşareti Bıraktı!

Özgür Turhan'ın Evlilik ve Boşanma Açıklaması Kafalarda Soru İşareti Bıraktı!

Komedyen Özgür Turhan ile Deniz Bağdaş, boşanma kararıyla hayranlarını şaşırtmış, ardından sosyal medyadaki tepkilere dair açıklamalarda bulunmuştu. Bağdaş sürecin psikolojik olarak zorlayıcı olduğunu ifade ederken, Turhan ise “Değerli izleyicilerimiz, bu süreci değerlendirirken bir çocuğumuzun olduğunu ve anne-babalık sorumluluklarımızın devam ettiğini lütfen göz önünde bulundursun.” demişti.

Her iki taraf da ilişkiyi saygı ve olgunlukla sonlandırdıklarını belirtti. Son olarak Özgür Turhan, boşanma süreci hakkında daha detaylı açıklamalarda bulundu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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