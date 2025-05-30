29-30 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Komedyen Özgür Turhan ile Deniz Bağdaş, boşanma kararıyla hayranlarını şaşırtmış, ardından sosyal medyadaki tepkilere dair açıklamalarda bulunmuştu. Bağdaş sürecin psikolojik olarak zorlayıcı olduğunu ifade ederken, Turhan ise “Değerli izleyicilerimiz, bu süreci değerlendirirken bir çocuğumuzun olduğunu ve anne-babalık sorumluluklarımızın devam ettiğini lütfen göz önünde bulundursun.” demişti.

Her iki taraf da ilişkiyi saygı ve olgunlukla sonlandırdıklarını belirtti. Son olarak Özgür Turhan, boşanma süreci hakkında daha detaylı açıklamalarda bulundu.