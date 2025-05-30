29-30 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Zeynep Bastık'ın "Göztepeliyim" Açıklaması Tepki Çekti
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Hande Erçel, Zirvedeydi!
Elçin Sangu, Sağlık Durumuna İlişkin Açıklamasıyla İçimizi Ferahlattı!
Bebiş Göründü! Meriç Aral'ın Hamilelik Göbeği Belirginleşmeye Başladı!
Pınar Deniz, Minik Oğlunu Paylaştı!
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Bu Kim, Tanıyamadık! Merve Boluğur'un Yeni 'Hanım Hanımcık' Stili Şoke Etti
Çağla Şıkel'in Annelik Kuralları Şoke Etti!
Aman Dikkat, Yerler Kaygan! İrem Derici'nin Sevgilisine 'Kur Yapan' Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu
Danla Bilic, Ölüm Tehdidi Aldığını Açıkladı!
Blok3, Danla Bilic ile Aşk mı Yaşıyor?
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Naz Elmas'ın Son Halini Görenler Tanıyamadı!
Ezhel, Tarkan'ı Ziyaret Etti!
Özgür Turhan'ın Evlilik ve Boşanma Açıklaması Kafalarda Soru İşareti Bıraktı!
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