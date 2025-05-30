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Danla Bilic ile Samimi Bir Şekilde Görüntülenen Blok3'ten Yanıt Gecikmedi: "Dans Ediyorduk"

Danla Bilic ile Samimi Bir Şekilde Görüntülenen Blok3'ten Yanıt Gecikmedi: "Dans Ediyorduk"

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
30.05.2025 - 19:55

Her attığı adım, her görüntülenmesi bir başka olay olan Danla Bilic, Blok3'ün geçtiğimiz akşam gerçekleşen 'Mosmor Perde şarkısının lansmanına katıldı. İkili, yan yana ve gayet neşeli görüntülenirken asıl dikkat çeken detay ise el ele görülmeleri oldu. Bunun üzerine sosyal medya, Danla Bilic ve Blok3 görüntüsüyle çalkalanmaya başladı. 

Bu duruma karşın ilk açıklama Danla Bilic'ten gelmişti. Blok3'te elini çabuk tutarak Danla Bilic'in ardından yeni bir açıklama yaptı.

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Biliyorsunuz ki Blok3 mahlaslı Hakan Aydın, Danla Bilic'in danlacast'ine konuk olmuş ve "mosmor perde" örneğiyle dikkat çekmişti.

Biliyorsunuz ki Blok3 mahlaslı Hakan Aydın, Danla Bilic'in danlacast'ine konuk olmuş ve "mosmor perde" örneğiyle dikkat çekmişti.

Programda bol kahkahalı anlara imza atan ikili, lafı döndürüp dolaştırıp eski aşklara getirmeyi ihmal etmemişti. Blok3’ten gelen bomba itiraf ise izleyenleri şaşkına çevirmişti. Danla Bilic’in eski sevgilisi Emirhan Çakal’dan programa çıkmak için izin aldığını söyleyen Blok3, “Ne alaka?” dedirten açıklamasıyla sosyal medyayı epey karıştırmıştı. 

Aşk konusunda ne kadar fedakâr olabileceklerini anlatırken kullandıkları örnek ise resmen viral olmuş ve dilden dile dolaşır hale gelmişti:

“Düşünsene sevgiliyiz, sen diyorsun ki bu perde mor. Ben diyorum ki, abla bu perde değil mor, mosmor!”

Bu replik, sosyal medyada caps’lere, tweet’lere ilham verdi. “Aşık adam gözüyle perdeye bile başka bakıyor” yorumu yapan kullanıcılar, romantik delikanlıyı yere göğe sığdıramamıştı.

Bu olaydan ilhamla Blok3, yeni parçası "Mosmor Perde"yi yayınladı. Geçtiğimiz gece ise yeni şarkının lansmanı yapıldı.

Bu olaydan ilhamla Blok3, yeni parçası "Mosmor Perde"yi yayınladı. Geçtiğimiz gece ise yeni şarkının lansmanı yapıldı.

İkilinin lansmanda doğal halleriyle doyasıya eğlendiği anlar kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Danla Bilic ve Blok3 el ele, kahkahalar eşliğinde objektiflere takıldı. Emirhan Çakal ve Blok3'ün arasının epey iyi olduğu bilindiğinden, bu durum herkse epey tuhaf geldi.

İşte o anlar👇

Aşk iddiasına Danla Bilic'in nasıl yanıt verdiğini merak ediyorsanız👇

Sosyal medyada yayılan görüntüye Blok3'ün yanıtı için👇

Blok3, videonun aslının öncesini de "Yanlış anlaşılmalar bu video ile bitmiştir İnşallah" notuyla paylaştı👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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