Danla Bilic ile Samimi Bir Şekilde Görüntülenen Blok3'ten Yanıt Gecikmedi: "Dans Ediyorduk"
Her attığı adım, her görüntülenmesi bir başka olay olan Danla Bilic, Blok3'ün geçtiğimiz akşam gerçekleşen 'Mosmor Perde şarkısının lansmanına katıldı. İkili, yan yana ve gayet neşeli görüntülenirken asıl dikkat çeken detay ise el ele görülmeleri oldu. Bunun üzerine sosyal medya, Danla Bilic ve Blok3 görüntüsüyle çalkalanmaya başladı.
Bu duruma karşın ilk açıklama Danla Bilic'ten gelmişti. Blok3'te elini çabuk tutarak Danla Bilic'in ardından yeni bir açıklama yaptı.
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Biliyorsunuz ki Blok3 mahlaslı Hakan Aydın, Danla Bilic'in danlacast'ine konuk olmuş ve "mosmor perde" örneğiyle dikkat çekmişti.
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Bu olaydan ilhamla Blok3, yeni parçası "Mosmor Perde"yi yayınladı. Geçtiğimiz gece ise yeni şarkının lansmanı yapıldı.
İşte o anlar👇
Sosyal medyada yayılan görüntüye Blok3'ün yanıtı için👇
Blok3, videonun aslının öncesini de "Yanlış anlaşılmalar bu video ile bitmiştir İnşallah" notuyla paylaştı👇
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