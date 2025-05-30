Danla Bilic ile Samimi Bir Şekilde Görüntülenen Blok3'ten Yanıt Gecikmedi: "Dans Ediyorduk"

Her attığı adım, her görüntülenmesi bir başka olay olan Danla Bilic, Blok3'ün geçtiğimiz akşam gerçekleşen 'Mosmor Perde şarkısının lansmanına katıldı. İkili, yan yana ve gayet neşeli görüntülenirken asıl dikkat çeken detay ise el ele görülmeleri oldu. Bunun üzerine sosyal medya, Danla Bilic ve Blok3 görüntüsüyle çalkalanmaya başladı.

Bu duruma karşın ilk açıklama Danla Bilic'ten gelmişti. Blok3'te elini çabuk tutarak Danla Bilic'in ardından yeni bir açıklama yaptı.