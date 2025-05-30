O Anı Ölümsüzleştirdiler: Rapçi Ezhel, Tarkan'ı Berlin Konserinin Kulisinde Ziyaret Etti!
Turne kapsamında pek çok şehirde konser vermeye devam eden Tarkan'ı Almanya'da yaşayan rapçi Ezhel ziyaret etti. İkili, o anı ölümsüzleştirerek çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Tarkan, Ezhel'i adeta övmelere doyamadı.
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Megastar'ımız Tarkan, şimdilerde turne kapsımda birçok şehri geziyor.
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Ezhel ise uzun bir süredir Almanya'da ikamet ediyor biliyorsunuz.
İki ünlü isim Berlin'de bir araya geldi. Ezhel, Berlin konseri öncesinde Tarkan'ı kulisinde ziyaret etti.
Tarkan ikilinin gülümsediği anları da paylaşmayı ihmal etmedi!
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