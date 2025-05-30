O Anı Ölümsüzleştirdiler: Rapçi Ezhel, Tarkan'ı Berlin Konserinin Kulisinde Ziyaret Etti!

Kendisi Türkçe rap müziğin seveninin olduğu kadar sevmeyenin de olduğu tartışmalı bir isim. Fakat buna rağmen kendisi müzik kariyerinde pek çok başarılı şarkı yayınladı ve müzik listelerinde en üst sıraları görmeyi başardı.

Türkiye'de düşüncelerini özgürce ifade edemediğini düşünen Ezhel, 2018 yılında, şarkı sözlerinde 'uyuşturucu kullanımını özendirdiği' iddiasıyla tutuklanmıştı. 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış; ancak sabıkasız oluşu nedeniyle cezası 5 yıl süreyle ertelenmişti. Bu durumun ardından kendisi Berlin'e taşınmıştı.

Türkiye'ye dönüşü konusunda ise, 2022 yılında katıldığı bir programda, 'Gitsem muhtemelen tutuklanırım diye düşünüyorum' ifadelerini kullanarak, mevcut koşullarda dönmeyi planlamadığını belirtmişti.