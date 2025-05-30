onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
O Anı Ölümsüzleştirdiler: Rapçi Ezhel, Tarkan'ı Berlin Konserinin Kulisinde Ziyaret Etti!

O Anı Ölümsüzleştirdiler: Rapçi Ezhel, Tarkan'ı Berlin Konserinin Kulisinde Ziyaret Etti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
30.05.2025 - 22:18

Turne kapsamında pek çok şehirde konser vermeye devam eden TarkanAlmanya'da yaşayan rapçi Ezhel ziyaret etti. İkili, o anı ölümsüzleştirerek çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Tarkan, Ezhel'i adeta övmelere doyamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Megastar'ımız Tarkan, şimdilerde turne kapsımda birçok şehri geziyor.

Megastar'ımız Tarkan, şimdilerde turne kapsımda birçok şehri geziyor.

'Dudu', 'Kuzu Kuzu', 'Sen Başkasın', 'Kış Güneşi', 'Dilli Düdük' ve sayamayacağımız kadar imza attığı kült şarkıları ve sahne şovlarıyla her seferinde milyonları kendine hayran bırakan Tarkan, hayatımıza renk getiren bir isim. 

Kendisi geçtiğimiz aylarda annesini kaybetmişti. Derin acılar yaşayan Tarkan, 'Dönmüyor Giden' isimli yeni bir şarkı yazarak acısını kıymetli şarkı sözlerine dönüştürüp dinleyicilerinin beğenisine sunmuştu.

Ezhel ise uzun bir süredir Almanya'da ikamet ediyor biliyorsunuz.

Ezhel ise uzun bir süredir Almanya'da ikamet ediyor biliyorsunuz.

Kendisi Türkçe rap müziğin seveninin olduğu kadar sevmeyenin de olduğu tartışmalı bir isim. Fakat buna rağmen kendisi müzik kariyerinde pek çok başarılı şarkı yayınladı ve müzik listelerinde en üst sıraları görmeyi başardı. 

Türkiye'de düşüncelerini özgürce ifade edemediğini düşünen Ezhel, 2018 yılında, şarkı sözlerinde 'uyuşturucu kullanımını özendirdiği' iddiasıyla tutuklanmıştı. 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış; ancak sabıkasız oluşu nedeniyle cezası 5 yıl süreyle ertelenmişti. Bu durumun ardından kendisi Berlin'e taşınmıştı. 

Türkiye'ye dönüşü konusunda ise, 2022 yılında katıldığı bir programda, 'Gitsem muhtemelen tutuklanırım diye düşünüyorum' ifadelerini kullanarak, mevcut koşullarda dönmeyi planlamadığını belirtmişti.

İki ünlü isim Berlin'de bir araya geldi. Ezhel, Berlin konseri öncesinde Tarkan'ı kulisinde ziyaret etti.

İki ünlü isim Berlin'de bir araya geldi. Ezhel, Berlin konseri öncesinde Tarkan'ı kulisinde ziyaret etti.

O anlara ait görselleri sosyal medyasında paylaşan Tarkan, 'Berlin konserime gelen sevgili Ezhel’le hem konser öncesi hem sonrası kuliste sohbet ettik, müzik konuştuk, dertleştik, güldük…' notunu paylaşımına düştü.

Tarkan ikilinin gülümsediği anları da paylaşmayı ihmal etmedi!

Tarkan ikilinin gülümsediği anları da paylaşmayı ihmal etmedi!

Ezhel'i övmelere doyamayan Tarkan, paylaşımına düştüğü notu 'Müziği şahane ama kendisini tanıyınca kişiliğine daha da hasta oldum.

Samimi, sahici, içi dışı bir, dünya tatlısı biri 🤍' şeklinde tamamladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
3
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın