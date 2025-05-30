İrem Derici'nin Sevgilisi Melih Kunukçu'ya Kur Yaptığı Düşünülen Kadın, Sosyal Medyanın Diline Fena Düştü!
İrem Derici, uzun süredir DJ Melih Kunukçu ile aşk yaşıyor biliyorsunuz. Melih Kunukçu, sevgilisi gibi koyu bir Galatasaraylı olarak beşinci yıldızı sahne aldığı bir mekanda çaldığı şarkıyla kutladı ve o anları paylaştı. Videoda herkesin gözüne takılan detay ise bambaşkaydı! Melih Kunukçu'nun önünde dans eden beyaz elbiseli bir kadınının Kunukçu'ya kur yaptığı iddia edildi. Bu durum sosyal medyanın diline düşünce İrem Derici'den yanıt gecikmedi.
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2025 senesinin aşk bombalarından biri de İrem Derici ve Melih Kunukçu'ya aitti biliyorsunuz ki.
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Melih Kunukçu, Galatasaray'ın şampiyonluğunu sahne aldığı bir mekanda açtığı şarkıyla kutladı. O anları sosyal medyasından böyle paylaştı.
Kullanıcıların yorumlarından bazıları ise bu şekildeydi👇
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Bu yorumları gören İrem Derici boş durur mu? Asla! O da bir hikaye paylaşarak "beni gaza getirmeyin" dedi.
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