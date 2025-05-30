İrem Derici'nin Sevgilisi Melih Kunukçu'ya Kur Yaptığı Düşünülen Kadın, Sosyal Medyanın Diline Fena Düştü!

İrem Derici, uzun süredir DJ Melih Kunukçu ile aşk yaşıyor biliyorsunuz. Melih Kunukçu, sevgilisi gibi koyu bir Galatasaraylı olarak beşinci yıldızı sahne aldığı bir mekanda çaldığı şarkıyla kutladı ve o anları paylaştı. Videoda herkesin gözüne takılan detay ise bambaşkaydı! Melih Kunukçu'nun önünde dans eden beyaz elbiseli bir kadınının Kunukçu'ya kur yaptığı iddia edildi. Bu durum sosyal medyanın diline düşünce İrem Derici'den yanıt gecikmedi.