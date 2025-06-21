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21 Haziran Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

21 Haziran Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2025 - 20:32

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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YKS’nin İlk Oturumu TYT Başladı: Her Yıl Olduğu Gibi Bu Yıl da Geç Kalan Adaylar Oldu

YKS’nin İlk Oturumu TYT Başladı: Her Yıl Olduğu Gibi Bu Yıl da Geç Kalan Adaylar Oldu

Milyonlarca öğrencinin ve kendini yeniden denemek isteyenlerin beklediği gün geldi. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT başladı. 165 dakika sürecek olan sınav, 13.00’da sona erecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda sınava geç kalan adaylar oldu. Geç kalarak stresli anlar yaşayan adayların görüntüleri sosyal medyada paylaşılıyor.

Marmaris'te Tepki Çeken Dans Görüntülerinin Nasıl Ortaya Çıktığı Belli Oldu: “Delikanlılar Barzoya Dönüştü”

Marmaris'te Tepki Çeken Dans Görüntülerinin Nasıl Ortaya Çıktığı Belli Oldu: “Delikanlılar Barzoya Dönüştü”

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bazı işletmelerde yabancı turistlere yönelik yapılan eğlence ve dans gösterilerinin tepki çekmesi sonrası denetimler arttı. Konuya ilişkin Hürriyet'ten Salim Uzun'a konuşan Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün, ''15 yıl önce, İngiltere magazin sayfalarında bizim gençlerimiz ‘kara yağız delikanlılar’ diye anılırdı. Şimdi bu iş ‘barzoya’ dönüştü'' dedi.

Türkiye Tarihinde Bir İlk: Aileler ‘Terörsüz Türkiye’ İçin Bir Araya Geldi

Türkiye Tarihinde Bir İlk: Aileler ‘Terörsüz Türkiye’ İçin Bir Araya Geldi

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Diyarbakır’da düzenlediği “Barışa giden yol: Hafıza ve adalet” başlıklı toplantı bugün başladı. Türkiye tarihinde ilk kez yapılan bu toplantı iki gün sürecek. Sağlık sorunları nedeniyle konferansa katılamayan ancak mesaj gönderen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, “Ben barışı destekliyorum. Benim evladım şehit oldu. Başka annelerin yüreği yanmasın diye devletimizin ve milletimizin gittiği yoldan gidiyorum. Benim evladımın bedeninden 17 kurşun çıktı. Kaç bayramdır, Erensiz geçiriyorum. Başka hiçbir annenin bayramlarımı evlatsız geçirmesini istemiyorum'' dedi.

Ekrem İmamoğlu'dan ''Terörsüz Türkiye'' Mesajı: Barışın Yolu Türkiye Cumhuriyeti'nin Yoludur

Ekrem İmamoğlu'dan ''Terörsüz Türkiye'' Mesajı: Barışın Yolu Türkiye Cumhuriyeti'nin Yoludur

DEM Parti heyeti Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından bugün Ekrem İmamoğlu’ndan Terörsüz Türkiye paylaşımı geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi X hesabı '@CBAdayOfisi'nden Terörsüz Türkiye mesajı paylaştı. İmamoğlu, 'Barışın yolu Türkiye Cumhuriyeti'nin yoludur' dedi.

Cezaevinde Olan Ayşe Barım'ın Avukatları Tahliye İçin Harekete Geçti: "Ani Ölüm Riski Var"

Cezaevinde Olan Ayşe Barım'ın Avukatları Tahliye İçin Harekete Geçti: "Ani Ölüm Riski Var"

Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan Ayşe Barım'ın tahliye edilmesi için avukatları harekete geçti. Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, Barım'ın ani ölüm riskinin yükseldiği ve son olarak 5 Haziran'da hücresinde baygın bulunduğu açıklandı.

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ODTÜ'de Kriz! Öğrenciler Mezuniyete Dansöz Getirdi: İnceleme Başlatıldı

ODTÜ'de Kriz! Öğrenciler Mezuniyete Dansöz Getirdi: İnceleme Başlatıldı

İddiaya göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin mezuniyet törenine öğrenciler dansöz getirdi. Dansözün oynadığı anlar sosyal medyada yayıldı ve tepki çekti. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, 'Söz konusu olay, 28 Mayıs 2025 tarihinde, Üniversitemizin bilgisi ve izni dışında, tamamen bireysel inisiyatifle gerçekleştirilmiş bir eylemdir. Görüntülerde yer alan bazı kişilerin kampüsle herhangi bir bağı olmayan bireyler olduğu ve kampüs alanına dışarıdan giriş yaptıkları, güvenlik kameraları kayıtları ve ilgili birimlerin incelemeleriyle net olarak tespit edilmiştir' denildi.

Fenerbahçe ile Yıldızı Parlayan Vedat Muriqi İçin Beşiktaş İddiası Gündeme Geldi

Fenerbahçe ile Yıldızı Parlayan Vedat Muriqi İçin Beşiktaş İddiası Gündeme Geldi

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ile sezona başlamak istemiyor. Semih'i kiralama ya da yüklü bir bonservisle satmak isteyen Beşiktaş, Immobile'nin de yüklü kontratından kurtulmak istiyor. 

İkilinin yerine güçlü bir isim getirmek isteyen Beşiktaş, Süper Lig'e damga vuran bir isim için girişimlere başladı.

Çağatay Ulusoy Komşu Ülkenin Vatandaşı Oldu: Çifte Vatandaşlık Haberi Sosyal Medyadan Sızdı

Çağatay Ulusoy Komşu Ülkenin Vatandaşı Oldu: Çifte Vatandaşlık Haberi Sosyal Medyadan Sızdı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinin yıldızı Çağatay Ulusoy ile ilgili bir haber bugün magazinin gündemine yerleşti. Ünlü oyuncunun çifte vatandaşlık haberi, resmi işlemler sırasında çekilen bir fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla gün yüzüne çıktı.

Vefatının Ardından Nihal Candan'ın Zayıflama Sürecini Anlattığı O Anlar İzleyenleri Derinden Etkiledi!

Vefatının Ardından Nihal Candan'ın Zayıflama Sürecini Anlattığı O Anlar İzleyenleri Derinden Etkiledi!

Geçtiğimiz gün yakalandığı yeme bozukluğu hastalığı ile mücadelesini kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan vefat etti. Candan'ın vefatı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ünlüler ve onu sevenler arasında derin üzüntü yarattı. Vefatının ardından yeniden gündem olan röportajında bu hastalığa nasıl yakalandığını anlatmıştı. O anlar izleyenlerin yüreklerini burktu.

Artık Aynı Dövmeye Sahipler: Melissa Vargas Boynuna 'Güneş' Dövmesi Kazıtırken Zehra Güneş de Yanındaymış!

Artık Aynı Dövmeye Sahipler: Melissa Vargas Boynuna 'Güneş' Dövmesi Kazıtırken Zehra Güneş de Yanındaymış!

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın iki yıldız oyuncusu Melissa Vargas ve Zehra Güneş, hem sahada gösterdikleri performansla hem de aralarındaki güçlü dostlukla dikkat çekiyor. 

Son olarak Melissa Vargas’ın boynuna yaptırdığı güneş figürlü dövme, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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