2026 Yazı İçin En İyi Kadın Parfüm Önerileri: Parfüm Seçimi Nasıl Yapılır?

Yaz aylarında severek kullandığınız yoğun ve ağır kokular, sıcak havalarda aynı etkiyi vermeyebilir. Havanın ısınmasıyla birlikte kokular daha hızlı yayıldığı için hafif ve ferah notalara yönelmeniz daha konforlu bir kullanım sağlayabilir. Bu nedenle narenciye, beyaz çiçekler ve su notaları içeren parfümler yaz aylarında daha sık tercih ediliyor. Gün boyunca taze ve temiz bir his veren bu koku aileleri, özellikle yüksek sıcaklıklarda daha dengeli bir kullanım sunabiliyor.

- Sıcak Havada Uzun Süre Kalıcı Olan Parfüm Notaları

Sıcaklık arttıkça esansların buharlaşma hızı da artar, bu durum kokunun çabuk uçmasına sebep olur. Ancak bitkisel tabanlı fiksatifler, hafif kokuların bile teninizde uzun süre kalmasını sağlar. Yaz aylarında kalıcılık arıyorsanız alt notalarında sedir ağacı, ambrette tohumu (bitkisel misk), ve frankincense barındıran formülleri seçmelisiniz. Bu elementler, üst notadaki narenciye ve çiçek esanslarının uçmasını yavaşlatarak kokunun ömrünü 8 saate kadar uzatır.

- Floral mı, Meyvemsi mi, Fresh mı? Yaz Parfüm Aileleri Rehberi

Yaz mevsiminin ruhunu yansıtan koku aileleri temelde üç gruba ayrılır. Romantik ve geleneksel bir tarzınız varsa beyaz çiçeklerin hakim olduğu floral grubu size göredir. Enerjik, neşeli ve cıvıl cıvıl hissetmek istiyorsanız egzotik meyvelerin yer aldığı meyvemsi aile doğru bir tercih olacaktır. Sıcak günlerde deniz esintisi veya yeni duştan çıkmış gibi sabunsu bir temizlik hissi arayanlar için ise narenciye ve ozon içeren fresh koku ailesi en ideal seçenektir.