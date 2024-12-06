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2025 Yoldayken Tam Sırası! Yeni Yıla Yepyeni Bir Enerjiyle Başlamanı Sağlayacak 12 Şarkı

etiket 2025 Yoldayken Tam Sırası! Yeni Yıla Yepyeni Bir Enerjiyle Başlamanı Sağlayacak 12 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 16:46

2025’e umutla ve heyecanla adım atman için sana ilham verecek 12 şarkı hazırladık! Yeni yılın getireceği tüm güzelliklere enerjinle yaklaşman için bu liste tam sana göre. Hadi, yeni başlangıçları müzikle taçlandıralım!

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miray soysal
miray soysal
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