2025 YKS Tercihleri Ne Zaman Başlıyor? YKS Tercih Tarihi Belli Oldu mu?
YKS maratonu sona erdi, şimdi gözler tercih döneminde. Milyonlarca aday üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak için gün sayıyor. TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı, soru kitapçıkları yayımlandı. 2025 sınav sonuçları ve tercih tarihleri ÖSYM takviminde yakından takip ediliyor.
Peki 2025 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Tercih tarihi belli oldu mu? YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...
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2025 YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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