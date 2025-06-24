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2025 YKS Tercihleri Ne Zaman Başlıyor? YKS Tercih Tarihi Belli Oldu mu?

2025 YKS Tercihleri Ne Zaman Başlıyor? YKS Tercih Tarihi Belli Oldu mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.06.2025 - 16:47

YKS maratonu sona erdi, şimdi gözler tercih döneminde. Milyonlarca aday üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak için gün sayıyor. TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı, soru kitapçıkları yayımlandı. 2025 sınav sonuçları ve tercih tarihleri ÖSYM takviminde yakından takip ediliyor.

Peki 2025 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Tercih tarihi belli oldu mu? YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

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2025 YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS 2025 sonuçları için ÖSYM tarih verdi. Yapılan açıklamaya göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını bu adresten sorgulayabilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da sonuçlarla birlikte ÖSYM tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda yer alan bilgilere göre adaylar puanlarına ve başarı sıralamalarına bakarak tercih yapabilecek. YKS sonuçlarının ardından gözler doğrudan tercih sürecine çevrilecek.

2025 YKS Tercihleri Ne Zaman Başlıyor?

2025 YKS Tercihleri Ne Zaman Başlıyor?

YKS tercihlerinin net tarihi henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, sonuçların ilan edilmesinden hemen sonra tercihlerin başlaması bekleniyor. Geçen yıl tercih işlemleri temmuzun son haftasında başlamıştı, bu yıl da benzer bir takvim öngörülüyor. Tahminler, tercihlerin 25 Temmuz - 2 Ağustos 2025 arasında yapılacağı yönünde.

Tercih tarihleri açıklandığında, adaylar ÖSYM’nin resmi tercih ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Bu süreçte tercih yapmak için adayların ÖSYM şifresine ve kimlik bilgilerine ihtiyacı olacak. Adaylar tercihlerini internet üzerinden ya da ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

YKS Tercih Ekranı İçin Tıklayın

Tercih Yaparken Puan mı Yoksa Sıralama mı Önemli?

Tercih Yaparken Puan mı Yoksa Sıralama mı Önemli?

Aslında tercihler yapılırken puandan çok başarı sıralaması daha doğru bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Çünkü sınavın zorluk seviyesi ve aday sayısı her yıl değiştiği için puanlar farklılık gösterebilir ama başarı sıralaması herkesin Türkiye genelindeki yerini net olarak gösterir.

Tercih listesi hazırlanırken, sıralamanıza yakın bölümler yazmak avantaj sağlar. Ama bununla birlikte, hayalinizdeki bölümleri de en üst sıralara yazmakta çekinmenize gerek yok. ÖSYM, tercih sırasını tamamen adayların isteğine bırakıyor. Sıralamanızın biraz üstündeki ya da altındaki bölümleri karışık şekilde yazabilirsiniz.

YKS Tercihi Nasıl Yapılır?

YKS Tercihi Nasıl Yapılır?

YKS tercihleri, ÖSYM’nin tercih sistemine girilerek internet üzerinden yapılacak. Adayların, kendi T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekiyor. Tercih işlemleri tamamen bireysel yürütülecek ve her aday kendi listesine karar verecek. Tercih kılavuzunda tüm detaylar açıklanacak.

Tercih yaparken kılavuzu dikkatli incelemek ve işlem sırasında bilgileri doğru girmek gerekiyor. Tercih listesi tamamlandıktan sonra sisteme kaydetmek ve kontrol etmek şart. ÖSYM, adayların tercihleri son güne bırakmamasını özellikle öneriyor. Son dakikaya kalmadan tercihinizi yapmak, sistemde oluşabilecek yoğunluk sorunlarının önüne geçer.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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