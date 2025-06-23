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YKS Açıklandı mı? YKS (TYT, AYT, YDT) Ne Zaman Açıklanacak 2025?

YKS Açıklandı mı? YKS (TYT, AYT, YDT) Ne Zaman Açıklanacak 2025?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.06.2025 - 17:26

Milyonlarca öğrenci için üniversite heyecanı devam ediyor. Üniversite adayları, 22 Haziran tarihinde YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumlarına da girerek gelecekleri için ter döktü. 22 Haziran'da tamamlanan üniversite sınavlarının sonuçları ise merak ediliyor. Üniversite sınav sonuçları, ÖSYM tarafından açıklanacak. TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları ÖSYM'nin sitesinden öğrenilebilecek.

Peki üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

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YKS Açıklandı mı?

YKS Açıklandı mı?

YKS sonuçları henüz açıklanmadı. Üniversite sınavı sonuçları belli olmadı. Üniversite hayaliyle YKS'de ter döken öğrenciler, bu sorunun cevabını araştırıyor. 

YKS sonuçları, ÖSYM'nin takviminde belirlenen tarihte yayınlanacak. Aynı zamanda YKS tercih kılavuzu da bu tarihte yayında olacak. Daha sonra üniversite tercih dönemi başlayacak.

YKS (TYT, AYT, YDT) Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2025?

YKS (TYT, AYT, YDT) Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2025?

YKS sonuçları 22 Temmuz 2025'te açıklanacak. TYT, AYT, YDT oturumlarının sonuçları 22 Temmuz tarihinde ÖSYM'nin sitesinde duyurulacak. 

Üniversite Sınav Sonuçları Saat Kaçta Açıklanır?

Üniversite sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı bilinmiyor. YKS sınav sonuçları 22 Temmuz tarihinde herhangi bir saatte açıklanabilir. Geçtiğimiz yıllarda sınav sonuçlarının saat 00.00'da açıklandığı görülmüştü.

Üniversite Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

Üniversite Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

Üniversite sınav sonuçları ÖSYM'nin sitesi üzerinden sorgulanacak. Adaylar, TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden üniversite sınav sonuçlarını öğrenebilecek. 

YKS Sonucu Sorgulama Ekranı

Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlayacak 2025?

Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlayacak 2025?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih dönemi de başlayacak. Buna göre, üniversite adaylarının tercihlerini Temmuz'un son haftasında ve Ağustos'un ilk haftasında yapacağı tahmin ediliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreciyle ilgili ayrıntıların da belli olacağı düşünülüyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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