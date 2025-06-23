YKS Açıklandı mı? YKS (TYT, AYT, YDT) Ne Zaman Açıklanacak 2025?
Milyonlarca öğrenci için üniversite heyecanı devam ediyor. Üniversite adayları, 22 Haziran tarihinde YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumlarına da girerek gelecekleri için ter döktü. 22 Haziran'da tamamlanan üniversite sınavlarının sonuçları ise merak ediliyor. Üniversite sınav sonuçları, ÖSYM tarafından açıklanacak. TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları ÖSYM'nin sitesinden öğrenilebilecek.
Peki üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
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YKS Açıklandı mı?
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YKS (TYT, AYT, YDT) Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2025?
Üniversite Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı
Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlayacak 2025?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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