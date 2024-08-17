2025 Yılında Ülkemizde Konser Vermeyi Düşünen Taylor Swift' in En İyi Şarkısını Seçiyoruz!
2025 Yılında Ülkemizde Konser Vermeyi Düşünen Taylor Swift' in En İyi Şarkısını Seçiyoruz!
Ülkemizde bir konser düşünen bu eşsiz sanatçının en iyi şarkısını belirlemek için sizin fikirlerinizi alıyoruz. Taylor Swift'in kariyeri boyunca yayımladığı birbirinden etkileyici şarkılar arasında hangisi senin favorin?
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1. Seç bakalım birini!
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