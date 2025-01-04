“2025’i Şimdiden Mahvettim, 2026 Benim Yılım Olacak” Diyenler İçin Gaz Verici 12 Şarkı
“2025’i Şimdiden Mahvettim, 2026 Benim Yılım Olacak” Diyenler İçin Gaz Verici 12 Şarkı
İnsanın bazen gazlanmaya ihtiyacı oluyor. Hele ki yeni bir yıl başlarken daha da çok oluyor! Henüz 2025'e yeni başlamış olsak da ondan vazgeçmiş olmanı iyi anlıyoruz, biz de senin kadar yıkılmış haldeyiz. Ama bu liste sana 2025'i kurtarmak için yardımcı olacak!
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1. Eminem - Lose Yourself
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2. David Guetta - Play Hard ft. Ne-Yo, Akon
3. Cassö x Raye x D Block Europe - Prada
4. Tiësto - 10:35 (feat. Tate McRae)
5. Blackway & Black Caviar - What's Up Danger
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6. Miley Cyrus - Prisoner ft. Dua Lipa
7. Katy Perry - Part Of Me
8. Selena Gomez - Look At Her Now
9. Britney Spears - Gimme More
10. Imagine Dragons - Believer
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11. Miley Cyrus - Midnight Sky
12. Gracie Abrams - That’s So True
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