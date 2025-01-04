“2025’i Şimdiden Mahvettim, 2026 Benim Yılım Olacak” Diyenler İçin Gaz Verici 12 Şarkı

İnsanın bazen gazlanmaya ihtiyacı oluyor. Hele ki yeni bir yıl başlarken daha da çok oluyor! Henüz 2025'e yeni başlamış olsak da ondan vazgeçmiş olmanı iyi anlıyoruz, biz de senin kadar yıkılmış haldeyiz. Ama bu liste sana 2025'i kurtarmak için yardımcı olacak!