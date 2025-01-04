onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
“2025’i Şimdiden Mahvettim, 2026 Benim Yılım Olacak” Diyenler İçin Gaz Verici 12 Şarkı

etiket “2025’i Şimdiden Mahvettim, 2026 Benim Yılım Olacak” Diyenler İçin Gaz Verici 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
04.01.2025 - 21:39

İnsanın bazen gazlanmaya ihtiyacı oluyor. Hele ki yeni bir yıl başlarken daha da çok oluyor! Henüz 2025'e yeni başlamış olsak da ondan vazgeçmiş olmanı iyi anlıyoruz, biz de senin kadar yıkılmış haldeyiz. Ama bu liste sana 2025'i kurtarmak için yardımcı olacak!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Eminem - Lose Yourself

2. David Guetta - Play Hard ft. Ne-Yo, Akon

3. Cassö x Raye x D Block Europe - Prada

4. Tiësto - 10:35 (feat. Tate McRae)

5. Blackway & Black Caviar - What's Up Danger

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Miley Cyrus - Prisoner ft. Dua Lipa

7. Katy Perry - Part Of Me

8. Selena Gomez - Look At Her Now

9. Britney Spears - Gimme More

10. Imagine Dragons - Believer

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Miley Cyrus - Midnight Sky

12. Gracie Abrams - That’s So True

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Radlands
Radlands
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın