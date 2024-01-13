2024 Yılında Parlayarak Tüm Gözlerin Odak Noktası Olacağınız Trend Saç Modelleri

Sarı ve bakır saç renkleri bu yıl çarpıcı saç dönüşümlerine yol açtı, ancak 2024'te köklerimize kolektif bir dönüş yaşanacak. Kuaför Gregory Russell, ''Birçok müşteri ve arkadaşımın doğal rengine veya ona yakın bir renge döndüğünü görüyorum'' diyor. Bu yılın daha sıcak trendlerinin devamı olarak, tonlar soğuktan ziyade sıcak olmaya devam edecek.