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2024 Yılında Parlayarak Tüm Gözlerin Odak Noktası Olacağınız Trend Saç Modelleri

2024 Yılında Parlayarak Tüm Gözlerin Odak Noktası Olacağınız Trend Saç Modelleri

Beyza Nur Karakuş
Beyza Nur Karakuş - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 10:31

2024 yılında sizi en iyi yansıtan saç renklerini ve kesimlerini merak ediyor olabilirsiniz. Her yıl olduğu gibi 2024'ün modasına uygun saç trendleri yılın ilk günlerinden belli olmaya başladı. Yeni yılda stiline farklılık katmak isteyenler için popüler olması beklenen 5 trendi sizin için detaylı anlattık.

Kaynak: https://www.vogue.com/article/hair-tr...
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2024 yılında trend olması beklenen saç stillerini merak ediyorsanız mutlaka göz atmalısınız!

2024 yılında trend olması beklenen saç stillerini merak ediyorsanız mutlaka göz atmalısınız!

1-Doğal renkler:

1-Doğal renkler:

Sarı ve bakır saç renkleri bu yıl çarpıcı saç dönüşümlerine yol açtı, ancak 2024'te köklerimize kolektif bir dönüş yaşanacak. Kuaför Gregory Russell, ''Birçok müşteri ve arkadaşımın doğal rengine veya ona yakın bir renge döndüğünü görüyorum'' diyor. Bu yılın daha sıcak trendlerinin devamı olarak, tonlar soğuktan ziyade sıcak olmaya devam edecek.

2-Midi kesimler:

2-Midi kesimler:

Kısa kesimlerle birlikte orta uzunlukta saç stilleri de ortaya çıktı. Kuaför Irinel De Leòn, ''Omuzların biraz üzerinde kısa kesimler bu yıl büyük bir trend haline geldi ve önümüzdeki yıl da devam edecek'' diyor. Orta uzunluktaki saç kesimleri saç sağlığına katkıda bulunur ve minimal şekillendirme sağlar.

3-Minimal stil:

3-Minimal stil:

En iyi şekilde görünmek için daha az bakım gerektiren kesim ve stillerin bu yıl hakim olması planlanıyor. Kuaför Gregory Russel, '' Minimalizm ve kişileştirilmiş saç kesimleri görmeyi bekliyorum; doğal havayla kurumuş stiller ve zahmetsiz görünümler için mükemmel olan basitleştirilmiş ancak şık kesimler'' diyor.

4-Saç sağlığı:

4-Saç sağlığı:

2024 yılını kökten uca sağlıklı saçların yılı olarak düşünün. Kuaför Lacy Redway, ''Saçınızı şekillendirmek için elinizde harika ürünlerin olması faydalı olsa da, bunların aynı zamanda gözeneklerinizi tıkar ve ürün birikmesine de neden olabilir'' diye açıklıyor.

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5-Aksesuarlar:

5-Aksesuarlar:

Kurdeleler 2023'ün popüler saç aksesuarı olarak kullanılmaya devam ederken, 2024'te çiçekler romantizm odaklı stil rutininize dahil olacak. Yakın zamanda katıldığı bir programda saç örgülerini güllerle tamamladığını belirten kuaför Redway, ''Mart 2023'te Tessa Thompson ile ''mısır gülü'' saç modeli tasarlamıştım ve altı ay sonra trendin yakalandığını görmeye başlıyorum'' diyor.

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