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2024'ün Yaz Alevi: Plajları Sallayan 10 Hit Parça

etiket 2024'ün Yaz Alevi: Plajları Sallayan 10 Hit Parça

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 20:19

Yaz geldi mi, plajlar dolup taşar, güneşin sıcaklığı yetmezmiş gibi bir de müziğin ritmi içimizi ısıtır! 2024 yazı da müzik dünyasında öyle hitlerle geldi ki, plajlarda dinlediğinizde sizi anında dans ettirecek türden. Şezlongunuza uzanmış güneşlenirken veya denizde serinlerken bu şarkılarla kendinizi ritme kaptıracaksınız. 

İşte 2024 yazında plajları sallayan 10 hit parça:

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1. Gülşen - Bal

2. Hande Yener - Zombi

3. Melis Kar - Yatıya

4. DUMAN - Kufi

5. M Lisa - ARABA

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6. Dua Lipa - Dance The Night

7. R3HAB, INNA, Sash! – Rock My Body

8. David Guetta & OneRepublic - I Don't Wanna Wait

9. Reynmen - Renklensin

10. Ege Balkız & Burry Soprano - Affet Beni Sevgilim

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