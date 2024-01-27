2024'te Sana Uğurlu Gelecek O Şarkı Hangisi?
2024'te Sana Uğurlu Gelecek O Şarkı Hangisi?
Herkesin dinlediğinde kendini daha iyi hissettiği, daha şanslı hissettiği bir şarkı vardır.
Peki ya senin için bu şarkı hangisi?
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1. Bir şarkı karakterin olsaydı, hangi müzik tarzını temsil ederdi?
2. Duygusal bir gün geçiriyorsun, hangi şarkıyı dinlersin?
3. Karaoke gecesinde sahneye çıkacak olsan, hangi türde bir şarkıyı seçerdin?
4. Bir zaman makinesiyle geçmişe gidip bir konser izleme şansın olsa, hangi dönemdeki konseri tercih ederdin?
5. Sizi motive eden bir antrenman müziği seçeceksin, hangi türde bir şarkıyı tercih edersin?
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6. Bir yolculuk esnasında dinlemek için hangi müzik türünü tercih edersin?
7. Bir film müziği ile günlük hayatını soundtrack'e çevirseydin, hangi müzik türü oynardı?
8. Bir grup veya sanatçıyla özel bir öğle yemeği düzenleme şansın olsa, kimle buluşmak isterdin?
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