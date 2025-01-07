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2024’te En Çok Yükselen Hisseyi Doğru Tahmin Edebilecek misin?

etiket 2024’te En Çok Yükselen Hisseyi Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
07.01.2025 - 12:08

2024'te hisseler kimi zaman umutsuzluğa kapılmamıza neden oldu, kimi zaman ise umutlandırdı. Bu yıl boyunca en çok umutlandırıp, en çok kazandıran hisse hangisi oldu? 

Bu testte tahminleri alıyoruz.

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1. Sence son bir yılda en çok yükselen yatırım fonu hangisi?

Doğru tahmin!

BMS Birleşik Metal,  son bir yılda en çok kazandıran yatırım fonu oldu! Dolayısıyla senin verdiğin cevap doğru. Bu fon bir yıl içerisinde toplam yüzde %632,5 artış gösterdi!

Bilemedin!

Kimya, petrol ve plastik sektöründe yer alan Sanifoam Sünger Sanayi 2024 yılında %614,2 oranında değer kazandı.

Yanlış seçim!

Holding ve yatırım sektöründe faaliyet gösteren Ufuk Yatırım %611,1'lik bir artışla yatırımcılarını sevindirdi. Şirket finansal istikrarıyla dikkat çekiyor.

Tekrar dene!

Ulaştırma sektöründe hizmet veren Tureks 2024 yılında %425,3 oranında değer kazandı. Turizm sektörünün canlanması ve artan taşımacılık talepleri şirketin hisselerine olumlu yansıdı.

Bulamadın!

Boya sektöründe faaliyet gösteren İzmir Fırça %349,1'lik bir artışla dikkat çekti. Yenilikçi ürün geliştirme ve ihracat pazarlarındaki büyümeyle şirket hisselerini istikrarlı bir şekilde yükseltti.

Bir daha düşünmen gerek!

Teknoloji sektöründe yer alan Odine Solutions 2024 yılında %313,3 oranında değer kazandı. Dijital çözümler ve yazılım alanındaki başarılı projeleri şirketin hisselerinin yükselmesinde etkili oldu.

Maalesef olmadı...

Elektrik sektöründe faaliyet gösteren Lydia Yeşil Enerji %312'lik bir artışla yatırımcılarına kazancı sağladı. Yenilenebilir enerji projelerine yapılan yatırımlar şirketin büyüyerek hisselerini değerlendirdi.

Bilemedin!

Çimento sektöründe hizmet veren Batı Söke Çimento 2024 yılında %301,3 oranında değer kazandı. İnşaat sektöründeki hareketlilik şirketin hisselerine olumlu yansıdı.

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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