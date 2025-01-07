2024’te En Çok Yükselen Hisseyi Doğru Tahmin Edebilecek misin?
2024’te En Çok Yükselen Hisseyi Doğru Tahmin Edebilecek misin?
2024'te hisseler kimi zaman umutsuzluğa kapılmamıza neden oldu, kimi zaman ise umutlandırdı. Bu yıl boyunca en çok umutlandırıp, en çok kazandıran hisse hangisi oldu?
Bu testte tahminleri alıyoruz.
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1. Sence son bir yılda en çok yükselen yatırım fonu hangisi?
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Bilemedin!
Yanlış seçim!
Tekrar dene!
Bulamadın!
Bir daha düşünmen gerek!
Maalesef olmadı...
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