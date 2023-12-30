2023 Yılında Yeşil Sahalara Veda Edip Emekliliğe Ayrılan Yıldız Futbolcular
2023 Yılında Yeşil Sahalara Veda Edip Emekliliğe Ayrılan Yıldız Futbolcular
Geçmişe göre yıldız futbolcular yeşil sahalardaki kariyerlerine uzun süre devam etse de bu zorlu düelloya daha fazla dayanamayıp emekliliğe adım atıyorlar. 2023 yılında hepimizin yakından tanıdığı yıldız futbolculara bakış atalım.
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1. Futbolculuk kariyerinin sonlarına doğru daha çok golf sahalarında gördüğümüz Gareth Bale 34 yaşında emekli oldu.
2. Neredeyse 3 nesil tarafından kalede canlı olarak izlediğimiz Gianluigi Buffon 44 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.
3. Harika bir savunmacı olan Joao Miranda da 2023 yılında sahalara veda eden isimlerden biriydi. Brezilyalı yıldız sade futboluyla forvetlerin korkulu rüyasıydı.
4. Arsenal'de yıldızı parlayan Cesc Fabregas, İtalya'nın güzel şehri Como'da 36 yaşında futbolu bıraktı.
5. Diego Godin... Atletico Madrid'in efsanesi 37 yaşında yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı. Elit düzeyde savunmacıydı.
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6. 41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic 41 kere maşallah diyeceğimiz kariyerini Milan'da noktaladı.
7. Real Betis'te her gördüğümüzde "Hala oynuyor musun?" diye kendi kendimize sorduğumuz efsane Joaquin, 2023 yılında emekliliğe ayrıldı. Muhteşem bir lider, muhteşem bir kanat oyuncusuydu.
8. Hepimize daha çok vadeden fakat istenilen seviyeye bir türlü erişemeyen, Arsenal'den hatırladığımız Theo Walcott 2023 yılında futbolu noktaladı.
9. Futbol sanatının en başarılı icracılarından olan David Silva şaşaalı kariyerini noktaladı.
10. Real Madrid zamanlarında tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Mesut Özil de futbolu bırakan futbolcular kervanına katıldı.
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11. Gösterişsiz futboluyla muhteşem bir takım oyuncusu olan Lucas Levia 36 yaşında futbola veda etti.
12. Ülkemizde izlediğimiz en kariyerli futbolcular listesinde ilk sırayı zorlayacak olan Emmanuel Adebayor 39 yaşında kariyerini noktaladı.
13. Real Madrid'e gittikten sonra hızla gözden düşen Eden Hazard, sınırlarını pek zorlamadan 32 yaşında yeşil sahalardaki kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.
14. Yeni Messi diye lanse edilen, Messi'den sonra Barcelona'nın 10 numarası olacağı söylenen Bojan Krkic, Messi emekli olmadan futbolu 32 yaşında bıraktı.
15. Hırvat sağ bek Sime Vrsaljko 31 yaşında emekli olarak hepimizi şaşırtan bir diğer isimdi.
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16. Pivot santraforların hası Fernando Llorente 37 yaşında emekliliğe ayrıldı. İspanyol forvet Athletic Bilbao, Tottenham ve Juventus'ta oynamış; Swansea'de herkesi büyülemişti.
17. İtalya'nun geçilmez duvarı Giorgio Chiellini futbolu bırakarak gerçek futbol gurmelerini duygulandıran bir diğer isimdi. Chiellini 39 yaşında emekli olmaya karar verdi.
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