2000'lerin Başında Her Yerde Karşımıza Çıkan Xzibit'e Yakından Bakıyoruz!
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Yirmili yaşlarının başında olanlar belki onu sadece arabaları baştan yaratan neşeli bir televizyon sunucusu olarak tanıyor olabilir ancak 2000'lerin başında televizyonu her açtığımızda karşımıza çıkan Xzibit, aslında Amerikan rap sahnesinin en sert, en karakteristik ve en yetenekli isimlerinden biri. Haydi gel detaylara birlikte bakalım!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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