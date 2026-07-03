2000'lerin Başında Her Yerde Karşımıza Çıkan Xzibit'e Yakından Bakıyoruz!

Xzibit'in kariyeri, 90'ların sert Batı Yakası rap sahnesi ile 2000'lerin popüler kültür odaklı müzik dünyası arasında kurulan önemli bir köprü olarak görülebilir. Hem sokak kültürünün içinden gelen saygın bir MC olmayı başardı hem de milyonlarca kişinin tanıdığı bir televizyon yüzüne dönüştü. Bu dengeyi kurabilen rapçi sayısı oldukça az. Belki de onu özel yapan şey tam olarak bu. Seni seviyoruz Xzibit!