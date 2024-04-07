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2000'ler Yabancı Pop Müziğini Özleyenler İçin 14 Şarkı

etiket 2000'ler Yabancı Pop Müziğini Özleyenler İçin 14 Şarkı

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 13:16

Dans, eğlence ve nostalji! 2000'lerin enerji dolu hitlerinin yeri bir başka değil mi? O zaman müziğin ritmine katılın, hatıralara dolu bir yolculuğuna çıkıyoruz!

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1. Rihanna - Disturbia

2. Beyoncé - Crazy In Love ft. JAY Z

3. Rihanna - Don't Stop The Music

4. The Black Eyed Peas - Pump It (Official Music Video)

5. Ke$ha - TiK ToK (Official HD Video)

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6. Timbaland - The Way I Are (Official Music Video) ft. Keri Hilson, D.O.E., Sebastian

7. Nelly Furtado - Promiscuous (Official Music Video) ft. Timbaland

8. Justin Timberlake - SexyBack (Official Video) ft. Timbaland

9. Shakira - Hips Don't Lie (Official 4K Video) ft. Wyclef Jean

10. The Pussycat Dolls - Buttons (Official Music Video) ft. Snoop Dogg

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11. Lady Gaga - Just Dance (Official Music Video) ft. Colby O'Donis

12. Flo Rida - Right Round (feat. Ke$ha) [US Version] (Official Video)

13. Sean Paul - Temperature (Official Video)

14. Destiny's Child - Survivor (Official Video)

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