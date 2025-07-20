20 Temmuz Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

2019-2020 sezonunda arası Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisi o dönem büyük ses getirmişti. Dizide senelerdir tanınan isimlerin yanı sıra, ilk kez bu diziyle adını duyuran ve şöhret basamaklarını ikişer ikişer çıkan isimler de vardı. Dizide Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin de onlardan biriydi. Ancak rol aldığı ilk yapım, Bahar Şahin'in iddialarına göre kendisinde bazı kötü hatıralarla anımsanıyormuş. Arya Bektaş'ın YouTube kanalına konuk olan Bahar Şahin, bir kadın oyuncu tarafından sürekli dışlandığını ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti. Sosyal medyada bu kadın oyuncunun Mine Tugay olduğu iddiaları dolaşmaya başladı. Hemen ardından, Mine Tugay'dan iddialara yanıt geldi.