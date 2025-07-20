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20 Temmuz Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

20 Temmuz Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2025 - 21:17

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Gazze'deki Gıda Krizi Açlık Krizine Döndü: Halk Yere Saçılan Unu Toplamaya Çalıştı

Gazze'deki Gıda Krizi Açlık Krizine Döndü: Halk Yere Saçılan Unu Toplamaya Çalıştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılara hedef olan ve 2 Mart’tan itibaren sıkı abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşiyor. Yardım girişlerinin engellenmesiyle birlikte bölgede yetersiz beslenme ve açlık kaynaklı çocuk ölümlerinde ciddi artış yaşanıyor. Gazze'deki sağlık yetkilileri, durumun her geçen gün daha da vahim hale geldiğini belirtiyor.

Kişi Başı Ortalama 15 Bin Euro Harcama: "Gurbetçiler Ekonomiye Can Suyu Oluyor" Açıklaması

Kişi Başı Ortalama 15 Bin Euro Harcama: "Gurbetçiler Ekonomiye Can Suyu Oluyor" Açıklaması

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türk vatandaşları da tatillerini geçirmek için Türkiye’ye dönüş yapıyor.

“Gurbetçiler ekonomiye can suyu oluyor” diyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gelen döviz miktarının kişi başı ortalama 15 bin Euro civarında olduğunu da tahmin ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Nihayet Mutlu Sona Ulaştı: Osimhen 80 Milyon Euro'ya Galatasaray'da

Galatasaray, Nihayet Mutlu Sona Ulaştı: Osimhen 80 Milyon Euro'ya Galatasaray'da

Galatasaray, bir süredir transferi için yoğun mesai harcadığı Victor Osimhen konusunda İtalya Serie A ekibi Napoli ile anlaşmaya vardı. Nijeryalı golcünün transferi için kulüpler el sıkışırken, Galatasaray cephesi daha önce anlaştığı oyuncuyla da son detayları görüşüyor. Transferin detaylarını Yağız Sabuncuoğlu duyurdu.

Yeni Evlendi, Takılarla Ortadan Kayboldu: Cumhur Acar'dan Sevindiren Haber

Yeni Evlendi, Takılarla Ortadan Kayboldu: Cumhur Acar'dan Sevindiren Haber

Denizli’de ilginç bir olay yaşandı. Akkonakspor Teknik Sorumlusu Cumhur Acar, düğününden 2 gün sonra düğünde takılan takılarla kayıplara karışmıştı. Ailesi, yaklaşık 2 milyon liralık kumar borcu olduğu iddia edilen Cumhur Acar’ın hayatından şüphe ediyordu.

Genç antrenör Cumhur Acar’ın evine döndüğünü eşi Şule Aydemir paylaştı.

Eşi ve 2 Çocuğunun Ölümüne Neden Olmuştu: Tutuklanan Turgay Ahmet Gezgin Cezaevinde Ölü Olarak Bulundu

Eşi ve 2 Çocuğunun Ölümüne Neden Olmuştu: Tutuklanan Turgay Ahmet Gezgin Cezaevinde Ölü Olarak Bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde itfaiye eri olarak çalışan Turgay Ahmet Gezgin, evinde yangın çıkararak eşi ve 2 çocuğunun ölümüne neden olmuştu. Gezgin’in evine girerek ailesini kimyasal madde ile uyuttuğu ve evde yangın çıkardığı iddia ediliyordu.

Aydın’da tutuklanan ve sonrasında Adana Cezaevi'ne sevk edilen Turgay Ahmet Gezgin’in cezaevinde ölü olarak bulunduğu ortaya çıktı. Gezgin’in intihar ettiği değerlendirililiyor.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Açıkladı: Antalya’da Temmuz Ayı Turist Rekoru Kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Açıkladı: Antalya’da Temmuz Ayı Turist Rekoru Kırıldı

Son günlerde Türkiye’nin en önemli tatil destinasyonlarından Bodrum, Marmaris gibi yerlerde turist sayısının her zamankinden az olduğu iddia ediliyordu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Antalya’da Temmuz ayı günlük turist rekorunun kırıldığını açıkladı. Bakanın açıklamasına göre, 19 Temmuz Cumartesi günü Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından 102 bin 6 yabancı ziyaretçi ülkeye giriş yaptı.

Bahar Şahin'in Zalim İstanbul Setinde Şiddete Uğradığı İddialarına Mine Tugay'dan Jet Yanıt!

Bahar Şahin'in Zalim İstanbul Setinde Şiddete Uğradığı İddialarına Mine Tugay'dan Jet Yanıt!

2019-2020 sezonunda arası Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisi o dönem büyük ses getirmişti. Dizide senelerdir tanınan isimlerin yanı sıra, ilk kez bu diziyle adını duyuran ve şöhret basamaklarını ikişer ikişer çıkan isimler de vardı. Dizide Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin de onlardan biriydi. Ancak rol aldığı ilk yapım, Bahar Şahin'in iddialarına göre kendisinde bazı kötü hatıralarla anımsanıyormuş. Arya Bektaş'ın YouTube kanalına konuk olan Bahar Şahin, bir kadın oyuncu tarafından sürekli dışlandığını ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti. Sosyal medyada bu kadın oyuncunun Mine Tugay olduğu iddiaları dolaşmaya başladı. Hemen ardından, Mine Tugay'dan iddialara yanıt geldi.

İbrahim Tatlıses'in Küs Olduğu Kızı Dilan Çıtak "Gay Barda Dans Etti" İddialarına Ateş Püskürdü!

İbrahim Tatlıses'in Küs Olduğu Kızı Dilan Çıtak "Gay Barda Dans Etti" İddialarına Ateş Püskürdü!

İbrahim Tatlıses’in küs olduğu kızı Dilan Çıtak hakkında sosyal medyada çıkan “Bir barda dans ederken görüntülendi” haberleri ortalığı karıştırdı. Mega Mag tarafından yayınlanan görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını belirten Çıtak, iddialara sert tepki gösterdi. “Bu ülkede doğru olmanın önemi yok, hedef olman yetiyor” sözleriyle hem çıkan haberlere hemde gelen yorumlara ateş püskürdü. Sosyal medyada hızla yayılan videonun ardından Çıtak, hukuki süreci başlattığını da duyurdu.

Cem Yiğit Üzümoğlu, Zaman Atlaması Yaşanacak Şakir Paşa Ailesi'nin 2. Sezonunda Olup Olmayacağını Açıkladı

Cem Yiğit Üzümoğlu, Zaman Atlaması Yaşanacak Şakir Paşa Ailesi'nin 2. Sezonunda Olup Olmayacağını Açıkladı

NOW TV'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi ilk sezonunda yaşadıklarıyla gündemden düşmedi. RTÜK cezaları, ailenin açtığı dava, yayından kaldırılması, yangınlar ve son olarak bir set çalışanının hayatını yangında kaybetmesinin ardından 'Şakir Paşa Ailesi final mi yapıyor?' soruları gündem olmuştu. Ancak dizi, sezon finalini erkene çekti ve ikinci sezonda dizinin zaman atlamasıyla başlayacağı açıklandı.

Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında Didem Soydan'ın sorularını yanıtladı. Üzümoğlu, gelecek sezon Şakir Paşa Ailesi'nde rol alıp almayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu İçin Masaya Oturmak İstediği Inter'den Yeni Karar

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu İçin Masaya Oturmak İstediği Inter'den Yeni Karar

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili transfer kulisleri hareketleniyor. Süper Lig'den Galatasaray'ın gündemine gelen Hakan için Fenerbahçe'nin de resmi teklif hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Sarı-lacivertlilerin, Hakan'ı ikna etmek için zorlanmasa da Inter'in ikna etmek için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Öte yandan Inter'in kararının da transfer için olumsuz olduğu öğrenildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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