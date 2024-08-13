2 ve 4 Yıllık YKS Taban Puanları Ne Zaman Açıklanacak? YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

YKS-2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi büyük bir önem taşıyor. Bu süreçte, adayların hangi bölümlere başvurabileceklerini belirlemek için taban puanları önemli bir referans noktası oluşturacak.

YÖK Atlas internet sitesi, geçmiş yıllara ait taban puanlar, kontenjanlar ve bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri hakkında detaylı bilgi sunuyor.

Bu veriler, adayların ek tercihlerinde hangi programlara yerleşme şanslarının olduğunu değerlendirmelerine yardımcı olabilir.

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