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2 ve 4 Yıllık YKS Taban Puanları Ne Zaman Açıklanacak? YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2 ve 4 Yıllık YKS Taban Puanları Ne Zaman Açıklanacak? YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 15:05 Son Güncelleme: 13.08.2024 - 15:08

Üniversiteye giriş heyecanı yaşayan yüzbinlerce binlerce aday, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) taban puanlarını merakla araştırmaya başladı. YKS tercih sonuçlarının ardından gözler ek tercihlere ve taban puanlarına çevrildi. 

İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...

YKS-2024 tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlarınıza bu içeriğimizde yer alan ÖSYM linkinden ulaşabilirsiniz👇

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2-4 Yıllık YKS Taban Puanları Ne Zaman Açıklanacak?

2-4 Yıllık YKS Taban Puanları Ne Zaman Açıklanacak?

Adaylar üniversitelerin taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. 2024 yılı için taban ve tavan puanlar ve boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından detaylı bilgilerin yayımlanması bekleniyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu👇

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu👇
twitter.com

Ayrıca bir noktaya da vurgu yaptı👇

Ayrıca bir noktaya da vurgu yaptı👇
twitter.com

YÖK'ün İnternet Sitesinden de Yerleştirme Sonuçlarına Dair İstatistikler Paylaşıldı!

YÖK'ün İnternet Sitesinden de Yerleştirme Sonuçlarına Dair İstatistikler Paylaşıldı!

Buna göre;  2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjandan 987 bin 388’i doldu. Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 98,8’i doldu. Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı yüzde 91,14 olarak belirlendi. Ayrıca, her dört adaydan biri ilk tercihlerine yerleşti.

İSTATİSLİKLERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

2023-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2023-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2023-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ise ÖSYM tarafından yayımlandı.

2023 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN

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2024 YKS Ek Tercih Süreci İçin Taban Puanları Önemli

2024 YKS Ek Tercih Süreci İçin Taban Puanları Önemli

YKS-2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi büyük bir önem taşıyor. Bu süreçte, adayların hangi bölümlere başvurabileceklerini belirlemek için taban puanları önemli bir referans noktası oluşturacak.

YÖK Atlas internet sitesi, geçmiş yıllara ait taban puanlar, kontenjanlar ve bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri hakkında detaylı bilgi sunuyor.

Bu veriler, adayların ek tercihlerinde hangi programlara yerleşme şanslarının olduğunu değerlendirmelerine yardımcı olabilir. 

YÖK ATLAS İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy Twitter hesabından üniversite kayıtları hakkında duyuru yaptı👇

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