2 ve 4 Yıllık YKS Taban Puanları Ne Zaman Açıklanacak? YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2 ve 4 Yıllık YKS Taban Puanları Ne Zaman Açıklanacak? YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Üniversiteye giriş heyecanı yaşayan yüzbinlerce binlerce aday, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) taban puanlarını merakla araştırmaya başladı. YKS tercih sonuçlarının ardından gözler ek tercihlere ve taban puanlarına çevrildi.
İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...
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2-4 Yıllık YKS Taban Puanları Ne Zaman Açıklanacak?
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu👇
Ayrıca bir noktaya da vurgu yaptı👇
YÖK'ün İnternet Sitesinden de Yerleştirme Sonuçlarına Dair İstatistikler Paylaşıldı!
2023-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
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2024 YKS Ek Tercih Süreci İçin Taban Puanları Önemli
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy Twitter hesabından üniversite kayıtları hakkında duyuru yaptı👇
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