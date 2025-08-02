2 Ağustos Cumartesi MasterChef'te Ana Kadroya Giren 20. Yarışmacı Kim Oldu?

MasterChef 2025’te heyecan devam ederken ana kadroda yarışmaya hak kazanan 20. yarışmacı da belli oldu. Yarışmacılar tabaklarını en iyi şekilde sunmaya çalışarak ana kadroya adını yazdırmak için canla bala mücadele ediyor. 2 Ağustos Cumartesi günü yayınlanan son bölümde ise 20. yarışmacı seçilerek ana kadro tamamlandı. Gelin detaylara geçelim!