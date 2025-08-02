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2 Ağustos Cumartesi MasterChef'te Ana Kadroya Giren 20. Yarışmacı Kim Oldu?

2 Ağustos Cumartesi MasterChef'te Ana Kadroya Giren 20. Yarışmacı Kim Oldu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.08.2025 - 00:46

MasterChef 2025’te heyecan devam ederken ana kadroda yarışmaya hak kazanan 20. yarışmacı da belli oldu. Yarışmacılar tabaklarını en iyi şekilde sunmaya çalışarak ana kadroya adını yazdırmak için canla bala mücadele ediyor. 2 Ağustos Cumartesi günü yayınlanan son bölümde ise 20. yarışmacı seçilerek ana kadro tamamlandı. Gelin detaylara geçelim!

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Yayına başladığı günden bu yana popüler programlardan MasterChef bu sezon da bomba gibi devam ediyor.

Yayına başladığı günden bu yana popüler programlardan MasterChef bu sezon da bomba gibi devam ediyor.

Yarışmacıların rekabeti sürerken jürilerin takdirini almak için ter döküyorlar. Yaratıcılık, doğru teknikler ve el lezzeti derken ortaya çıkan tabaklar arasında seçim yapmak bazen zor olabiliyor.

Ana kadroya giren 20. isim ise İlhan oldu.

Ana kadroya giren 20. isim ise İlhan oldu.

Tabağında kullandığı safran sosla öne çıkmayı başaran yarışmacı rakibini eleyerek ana kadroya adını yazdırdı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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