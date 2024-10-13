2. Abdülhamid Padişahken Dünyaya Geldi: Erdoğan Sevgisiyle Bilinen Türkiye'nin En Yaşlı Kadını Öldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığıyla bilinen Türkiye'nin en yaşlı insanı 117 yaşındaki Arzu nine hayatını kaybetti. 1907 doğumlu Arzu Sınıroğlu, dünyaya geldiğinde Osmanlı Devleti'nin başında padişah olarak 2.Abdülhamid bulunuyordu. Arzu Nine, Atatürk dahil 12 Cumhurbaşkanı ve 27 Başbakan gördü.