2. Abdülhamid Padişahken Dünyaya Geldi: Erdoğan Sevgisiyle Bilinen Türkiye'nin En Yaşlı Kadını Öldü
2. Abdülhamid Padişahken Dünyaya Geldi: Erdoğan Sevgisiyle Bilinen Türkiye'nin En Yaşlı Kadını Öldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığıyla bilinen Türkiye'nin en yaşlı insanı 117 yaşındaki Arzu nine hayatını kaybetti. 1907 doğumlu Arzu Sınıroğlu, dünyaya geldiğinde Osmanlı Devleti'nin başında padişah olarak 2.Abdülhamid bulunuyordu. Arzu Nine, Atatürk dahil 12 Cumhurbaşkanı ve 27 Başbakan gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin bilinen en yaşlı insanı 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. 2020 yılında COVID-19'a yakalanmasına rağmen virüsü yenerek hastaneden taburcu olan Sınıroğlu, son yıllarında yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla savaşıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büyük bir Recep Tayyip Erdoğan destekçisi olan Arzu Nine, 2024 yerel seçimlerinde de sandık başına giderek oy kullanmıştı.
6 çocuk annesi olan Arzu nine, doğal beslenme ve huzurlu yaşamıyla dikkat çekmiş, uzun ömrünü bu yaşam tarzına borçlu olduğunu söylemişti.
1907 yılında dünyaya gelen Arzu Nine doğduğunda Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid devletin başındaydı. Arzu Nine, toplamda 3 Osmanlı padişahı, Atatürk dahil 12 Cumhurbaşkanı ve 27 Başbakan gördü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın