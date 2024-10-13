Görüş Bildir
Haberler
Gündem
2. Abdülhamid Padişahken Dünyaya Geldi: Erdoğan Sevgisiyle Bilinen Türkiye'nin En Yaşlı Kadını Öldü

2. Abdülhamid Padişahken Dünyaya Geldi: Erdoğan Sevgisiyle Bilinen Türkiye'nin En Yaşlı Kadını Öldü

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.10.2024 - 15:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığıyla bilinen Türkiye'nin en yaşlı insanı 117 yaşındaki Arzu nine hayatını kaybetti. 1907 doğumlu Arzu Sınıroğlu, dünyaya geldiğinde Osmanlı Devleti'nin başında padişah olarak 2.Abdülhamid bulunuyordu. Arzu Nine, Atatürk dahil 12 Cumhurbaşkanı ve 27 Başbakan gördü. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye'nin bilinen en yaşlı insanı 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. 2020 yılında COVID-19'a yakalanmasına rağmen virüsü yenerek hastaneden taburcu olan Sınıroğlu, son yıllarında yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla savaşıyordu.

Türkiye'nin bilinen en yaşlı insanı 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. 2020 yılında COVID-19'a yakalanmasına rağmen virüsü yenerek hastaneden taburcu olan Sınıroğlu, son yıllarında yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla savaşıyordu.

Büyük bir Recep Tayyip Erdoğan destekçisi olan Arzu Nine, 2024 yerel seçimlerinde de sandık başına giderek oy kullanmıştı.

Büyük bir Recep Tayyip Erdoğan destekçisi olan Arzu Nine, 2024 yerel seçimlerinde de sandık başına giderek oy kullanmıştı.

6 çocuk annesi olan Arzu nine, doğal beslenme ve huzurlu yaşamıyla dikkat çekmiş, uzun ömrünü bu yaşam tarzına borçlu olduğunu söylemişti.

6 çocuk annesi olan Arzu nine, doğal beslenme ve huzurlu yaşamıyla dikkat çekmiş, uzun ömrünü bu yaşam tarzına borçlu olduğunu söylemişti.

1907 yılında dünyaya gelen Arzu Nine doğduğunda Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid devletin başındaydı. Arzu Nine, toplamda 3 Osmanlı padişahı, Atatürk dahil 12 Cumhurbaşkanı ve 27 Başbakan gördü.

1907 yılında dünyaya gelen Arzu Nine doğduğunda Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid devletin başındaydı. Arzu Nine, toplamda 3 Osmanlı padişahı, Atatürk dahil 12 Cumhurbaşkanı ve 27 Başbakan gördü.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
9
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın