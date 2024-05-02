2. Abdülhamid'i Spider-Man Yapan Bi' Garip Oyun Modu Beyin Yaktı
2. Abdülhamid'i Spider-Man Yapan Bi' Garip Oyun Modu Beyin Yaktı
Modcular artık daha fazlasını yapmaz derken daha da fazlası hep bir şekilde geliyor. Bu kez de Marvel's Spider-Man Remastered için geliştirilen 2. Abdülhamid modu ile uzaklara daldık.
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2022 yılında çıkan Marvel's Spider-Man'de beklendiği üzere Peter Parker ile en temelde kötü adamların peşine düşüyorduk.
Gözlerimizin gördüğü en enteresan oyun modlarından olan 2. Abdülhamid modu Marvel's Spider-Man 2 için yapılmış en enteresan modlardan biri olarak karşımızda.
Peki bu mod neler yapıyor?
Marvel's Spider-Man Remastered için geliştirilen 2. Abdülhamid modunu ücretsiz bir biçimde indirebilirsiniz.
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