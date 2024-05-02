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2. Abdülhamid'i Spider-Man Yapan Bi' Garip Oyun Modu Beyin Yaktı

2. Abdülhamid'i Spider-Man Yapan Bi' Garip Oyun Modu Beyin Yaktı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 16:36

Modcular artık daha fazlasını yapmaz derken daha da fazlası hep bir şekilde geliyor. Bu kez de Marvel's Spider-Man Remastered için geliştirilen 2. Abdülhamid modu ile uzaklara daldık.

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2022 yılında çıkan Marvel's Spider-Man'de beklendiği üzere Peter Parker ile en temelde kötü adamların peşine düşüyorduk.

2022 yılında çıkan Marvel's Spider-Man'de beklendiği üzere Peter Parker ile en temelde kötü adamların peşine düşüyorduk.

PlayStation özel oyunu olarak çıkış yapan oyunun daha sonrasında PC'ye de gelmesiyle oyunu bambaşka şekillere sokan modculara da gün doğmuş oldu.

Gözlerimizin gördüğü en enteresan oyun modlarından olan 2. Abdülhamid modu Marvel's Spider-Man 2 için yapılmış en enteresan modlardan biri olarak karşımızda.

Gözlerimizin gördüğü en enteresan oyun modlarından olan 2. Abdülhamid modu Marvel's Spider-Man 2 için yapılmış en enteresan modlardan biri olarak karşımızda.

Peter Parker'ın yerine Sultan 2. Abdülhamid olarak New York sokaklarında ağ attığımız oyun görüp görebileceğiniz en sayko oyun modlarından biri olmaya aday.

Peki bu mod neler yapıyor?

Peki bu mod neler yapıyor?

Esasen yalnızca oyundaki Peter Parker modelini bir modcu tarafından yaratılmış 2. Abdülhamid modeliyle değiştirmekten başka pek bir şey yapmadığını söyleyebiliriz. Ancak oyunun tüm havasının bir anda değiştiği kesin.

Marvel's Spider-Man Remastered için geliştirilen 2. Abdülhamid modunu ücretsiz bir biçimde indirebilirsiniz.

Marvel's Spider-Man Remastered için geliştirilen 2. Abdülhamid modunu ücretsiz bir biçimde indirebilirsiniz.

Nexus Mod üzerinden yayınlanan 'Sultan II. Abdulhamid Han. Spiderhan V2' adlı modu site üzerinden indirip oyununuza ekleyebilirsiniz.

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