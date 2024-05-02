Valorant'ta Cypher ve Viper Main'lere Kötü Haber: İki Ajana Dev Nerf!
Valorant'ta Cypher ve Viper Main'lere Kötü Haber: İki Ajana Dev Nerf!
Valorant'ın yeni 8.08 yaması beraberinde oyunun iki popüler ajanı, Cypher ve Viper için dev nerf ile geliyor. Her iki ajanın da yeteneklerinde önemli değişiklikler var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Valorant'ın 8.08 yaması beraberinde pek çok değişiklikle birlikte geliyor.
Viper'ın yeteneklerinde önemli değişiklik ve zayıflamalar var.
Yeni yamayla birlikte Cypher için de büyük değişiklikler var.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın