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Valorant'ta Cypher ve Viper Main'lere Kötü Haber: İki Ajana Dev Nerf!

Valorant'ta Cypher ve Viper Main'lere Kötü Haber: İki Ajana Dev Nerf!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
02.05.2024 - 13:24

Valorant'ın yeni 8.08 yaması beraberinde oyunun iki popüler ajanı, Cypher ve Viper için dev nerf ile geliyor. Her iki ajanın da yeteneklerinde önemli değişiklikler var.

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Valorant'ın 8.08 yaması beraberinde pek çok değişiklikle birlikte geliyor.

Valorant'ın 8.08 yaması beraberinde pek çok değişiklikle birlikte geliyor.

Bölüm 08'e veda edip oyunda yeni bir perdeyi açacağımız 8.08 yamasıyla birlikte oyuna eklenecek yeni ajan ve silah setlerinin yanında en büyük değişiklikler Valorant'ın iki popüler ajanı Cypher ve Viper üzerinde olacak.

Viper'ın yeteneklerinde önemli değişiklik ve zayıflamalar var.

Viper'ın yeteneklerinde önemli değişiklik ve zayıflamalar var.

Bundan böyle ortalığı zehre boğmadan önce iki kez düşünmenizde fayda var zira dumanı etkinleştirmek için gereken yakıt miktarı yüzde 20'den yüzde 30'a çıkartıldı. Bunun yanında zehir kullanan yeteneklerin etkin kaldığı süre de azaltıldı. Ancak bunun yanında dumanı kapattıktan sonra tekrar etkinleştirmek için gereken bekleme süresi de azaltılmış durumda.

 Asit Havuzu (C)

Viper'ın Asit Havuzu yeteneği için gereken yük sayısı ikiden bire düşürüldü ancak yeteneğin bedeli 200'den 300'e yükseldi. Bunun yanında yeteneğin bekleme süresi de bir saniye arttırıldı.

Yeni yamayla birlikte Cypher için de büyük değişiklikler var.

Yeni yamayla birlikte Cypher için de büyük değişiklikler var.

İstihbarat sağlama konusunda takımların bel kemiği olan Cypher bundan sonra rakipleri karşısında o kadar da gizli kalamayacak.

Bubi Tuzağı (C)

Cypher'ın tuzaklarından birine yakalanan olması durumunda bu tuzağı yeniden aktifleştirmek artık bir saniye daha uzun sürecek. Bunun yanında tuzağın rakibi yavaşlatma süresi de 2 saniyeden 1,25 saniyeye düşürüldü.

Gizli Kamera (E)

Cypher'ın yetenekleri hakkındaki en önemli değişikliklerden biri de Gizli Kamera yeteneği için geliyor. Artık düşmanlar gizli kamera ile izlendiklerini bildirecek bir ses duyacaklar.

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