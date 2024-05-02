Valorant'ta Cypher ve Viper Main'lere Kötü Haber: İki Ajana Dev Nerf!

Bundan böyle ortalığı zehre boğmadan önce iki kez düşünmenizde fayda var zira dumanı etkinleştirmek için gereken yakıt miktarı yüzde 20'den yüzde 30'a çıkartıldı. Bunun yanında zehir kullanan yeteneklerin etkin kaldığı süre de azaltıldı. Ancak bunun yanında dumanı kapattıktan sonra tekrar etkinleştirmek için gereken bekleme süresi de azaltılmış durumda.

Asit Havuzu (C)

Viper'ın Asit Havuzu yeteneği için gereken yük sayısı ikiden bire düşürüldü ancak yeteneğin bedeli 200'den 300'e yükseldi. Bunun yanında yeteneğin bekleme süresi de bir saniye arttırıldı.