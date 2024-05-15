19 Mayıs İstanbul Etkinlikleri ve Ücretsiz Konserler 2024: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Hangi Etkinlikler Var?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanında çoşkuyla kutlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde ücretsiz kutlamalar düzenlenecek.

İşte İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 19 Mayıs ücretsiz etkinlik ve konserleri.