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19 Mayıs İstanbul Etkinlikleri ve Ücretsiz Konserler 2024: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Hangi Etkinlikler Var?

19 Mayıs İstanbul Etkinlikleri ve Ücretsiz Konserler 2024: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Hangi Etkinlikler Var?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.05.2024 - 18:00

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanında çoşkuyla kutlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde ücretsiz kutlamalar düzenlenecek. 

İşte İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 19 Mayıs ücretsiz etkinlik ve konserleri.

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19 Mayıs çoşkusu İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde düzenlenen ücretsiz konser ve etkinliklerle yaşanacak.

19 Mayıs çoşkusu İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde düzenlenen ücretsiz konser ve etkinliklerle yaşanacak.

Ünlü şarkıcıların vereceği konserlerin yanısıra gençlerin doyasıya eğlenebilmesi ve kutlama yapabilmesi için atölyeler, spor etkinlikleri de düzenlenecek.

İstanbul 19 Mayıs Ücretsiz Konserler

İstanbul 19 Mayıs Ücretsiz Konserler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlamaları 17-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

17 Mayıs İstanbul Ücretsiz Konserler

  • Simge Sağın

  • Selin

  • Çağan Şengül

  • Berkay Altunyay

18 Mayıs İstanbul konserler

  • Pera

  • Skapova

  • Can Koç

  • Al’York 

  • Arem Özgüç & Arman Aydın

19 Mayıs İstanbul konserler

  • Edis

  • Hey Douglas ve Konukları

  • Gaye Su Akyol

  • Evrencan Gündüz

  • Güneş

  • Nova Norda

  • Evdeki Saat 

  • Aybüke Albere

İstanbul 19 Mayıs Etkinlikleri Nerede ve Ne Zaman Yapılacak?

İstanbul 19 Mayıs Etkinlikleri Nerede ve Ne Zaman Yapılacak?

17-18-19 Mayıs’ta düzenlenecek konserler, Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacak.

Etkinlikler ve atölyelerle yapılacak kutlamalar saat 13.30’da başlayacak.

19 Mayıs kutlamaları kapsamında ayrıca 'Dans Fabrika ile Workshop', 'Spor etkinlikleri' ve 'atölyeler' de düzenlenecek.

Ankara 19 Mayıs Ücretsiz Konserler ve Etkinlikler

Ankara 19 Mayıs Ücretsiz Konserler ve Etkinlikler

Ankara Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir çoşkuyla kutlayacak. 

Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlenecek.

Ankara 19 Mayıs Ücretsiz Konser ve Etkinlikler:

İzmir 19 Mayıs Konser ve Etkinlikleri

İzmir 19 Mayıs Konser ve Etkinlikleri

İzmir Gençlik Festivali 18-20 Mayıs 2024 Programı açıklandı. İzmirli gençler 19 Mayıs bayramını büyük bir çoşkuyla ve çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

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