1871'de Bir Adaya Bırakılan 5 İnek, Yıllarca Bilinen Bir Teoriyi Çürüttü
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1871 yılında Fransız bir çiftçi, La Réunion adasından getirdiği 5 ineği ıssız bir adaya bırakıp gitti. Adada başıboş kalan sığırlar üreyip çoğaldı, sayıları zaman zaman binleri buldu. Yıllar sonra yapılan bir DNA analizi, bu sürü hakkında sanılanın tam tersini ortaya çıkardı.
İşte detaylar.
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1871'de bırakılan 5 inekten üreyen sürü, 1952 ve 1988'de yaklaşık 2 bin başa ulaştı.
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2010'da sürü tamamen kaldırılmadan önce alınan DNA örnekleri, sürünün kökenini ortaya çıkardı.
2017'de bilim insanlarının öne sürdüğü 'ada cüceleşmesi' teorisi, yeni genetik bulgularla çürütüldü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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