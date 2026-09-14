1871'de Bir Adaya Bırakılan 5 İnek, Yıllarca Bilinen Bir Teoriyi Çürüttü

2017'de yapılan bir araştırma, bu sığırların bir asırda hızla küçüldüğünü, yani bir 'ada cüceleşmesi' yaşadıklarını öne sürmüştü. Gautier'in ekibi ise sürünün atalarının zaten doğal olarak ufak ırklara (Jersey ve Madagaskar zebusu) yakın olduğunu buldu, küçük boyut cüceleşmeden değil kalıtımdan geliyordu. Sığırlar sadece Holstein gibi iri ırklarla karşılaştırıldığında küçük görünüyordu.