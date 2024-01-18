17 Yaşındayken Jigololuğa Başlayan Deniz Taha'nın Şahit Olduğu Şoke Eden Gerçekler!
17 Yaşındayken Jigololuğa Başlayan Deniz Taha'nın Şahit Olduğu Şoke Eden Gerçekler!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Tbfrs...
Katarsis X-TRA programına katılan Deniz Taha, çocukluğunu, jigolo oluş sürecini ve yaşadıklarını tüm gerçekliğiyle ve detaylarıyla anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Katarsis X-TRA yine şaşıracağımız, üzüleceğimiz hikayelere bizleri ortak etmeye devam ediyor. 17 yaşındayken jigololuğa başlayan Deniz'in çocukluğunu, jigolo oluş sürecini ve yaşadıklarını sizlere aktarmak istedik.
O, maddi geliri iyi olan bir ailede dünyaya gelen ve bir döneme kadar aslında güzel bir çocukluk yaşamış biri. 7 yaşından sonra anne ve babasının şiddetli kavgaları onu etkilemeye başlıyor. Sadece annesi değil kendisi de abisi ve ablası gibi şiddet görüyor.
Deniz 16 yaşına geldiğinde abisi ve ablası evden ayrılma kararı alıyor ve babası onları evlatlıktan reddediyor. Ablası Deniz'e kendisinin bakacağını söylese de o annesi için endişelendiği için gitmeyi kabul etmiyor. Sonunda fiziksel şiddet daha da ağırlaşınca annesi evi terk ediyor.
Deniz, annesi için ablasıyla yaşamayı reddetse de annesi başka bir adamla evleniyor ve üvey babası Deniz'i istemiyor. Bu durum hayatındaki ilk kırılma noktası diyebiliriz.
Daha sonra İstanbul'da şef garson olan bir arkadaşının evinde yaşayan Deniz de garsonluk yapmaya başlamış. Fakat arkadaşının lüks yaşamı dikkatini çekmiş. Çok güzel bir evde şef garson maaşıyla yaşaması neredeyse imkansızmış. İşte bu noktadan sonra Deniz'in hikayesi başlıyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Nasıl geçiniyorsun?" sorusunu sorduğunda da aldığı cevapla Deniz'in hayatı değişmeye başlamış. Arkadaşı bir seks işçisi/jigoloymuş.
Bir gün arkadaşının müşterisi kendisiyle tanışmak isteyince 17 yaşında bu işe başlamış. Bir süre bu kadınla görüşmüş. Her gün belli bir miktar para alıyormuş tabii. İlişkiye girdiklerinde günlük ücretin iki katını almış neredeyse.
İlk müşterisi olan bu kadın, Deniz'in başka bir kadınla görüşmesini istemiş. Belirli bir süre görüştükleri için kadını sevgilisi olarak gören Deniz, bu istekle karşılaşınca şaşırmış. O an jigolo olduğunu tam olarak anlamış.
Böylelikle kitlesi oluşmaya başlamış. Evli çiftlerle, sahip köle ilişkisi yaşayan insanlarla birlikte olmuş. Banyodaki fayans aralarını diş fırçasıyla temizlettiği bile oluyormuş.
Tabii bu köle sahiplik ilişkisi içerisindeyken şiddet uyguladığı da oluyormuş. Her ne kadar şiddete karşı çıksa da. 2 çocuklu bir evli çiftle de ilişkiye girmiş. Kadın erkek rolünde biseksüel olan kocası da kadın rolünde ilişkiye giriyormuş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir müşterisi de önünde sadece mastürbasyon yapıp Deniz'in seks anılarını dinliyormuş. Dokunmasına asla izin vermiyormuş.
Ensest ilişki yaşadıklarını söyleyen anne ve oğul bile varmış müşterileri arasında. Anne ve oğul Deniz'i bir kenara atıp gözünün önünde ilişki yaşamış.
Jigololuğa devam ederken bir yandan da Hacettepe Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği bölümünü okumaya başlamış.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda