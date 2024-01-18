17 Yaşındayken Jigololuğa Başlayan Deniz Taha'nın Şahit Olduğu Şoke Eden Gerçekler!

Deniz'in annesi ayakları yere güçlü basan ve ekonomik özgürlüğü olan bir kadın. Deniz'in babası da bu durumu hazmedemiyor. Kendisinden güçlü insanları kabullenmekte sorun yaşayan bir tip. Birçok kavganın sebebi de buymuş. Babasıyla genelde maddi bir ilişki kuruyor.