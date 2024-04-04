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17 Yaşında Amerika'da Bir Lisede Okuyormuşsunuz Gibi Hissettiren 16 Şarkı

etiket 17 Yaşında Amerika'da Bir Lisede Okuyormuşsunuz Gibi Hissettiren 16 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 19:50

Filmlerde ve dizilerde sıkça gördüğümüz Amerika'daki liselerde okumayı eminim herkes istiyordur! Lisenin heyecanlı ve kıpı kıpır haliyle birleşince ise ortaya inanılmaz bir coşku çıkıyor. Senin müziğin hangisi?

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1. The Mamas & the Papas - California Dreamin'

2. Labrinth – Formula (Official Audio)

3. The Neighbourhood - Softcore

4. Surf Curse - Freaks [Official Audio]

5. FLAVIA - Blue (Audio)

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6. Mother Mother - Hayloft I (Official Video)

7. Avril Lavigne - Girlfriend (Official Video)

8. Mother Mother - Arms Tonite

9. Steve Lacy - Dark Red

10. Diet Mountain Dew

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11. girl in red - You Stupid Bitch (official audio)

12. Atom Bomb

13. Ariana Grande - bad idea (Official Audio)

14. Måneskin - Beggin'

15. Roar - I Can’t Handle Change

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16. Pixies - Where Is My Mind

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