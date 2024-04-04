17 Yaşında Amerika'da Bir Lisede Okuyormuşsunuz Gibi Hissettiren 16 Şarkı
17 Yaşında Amerika'da Bir Lisede Okuyormuşsunuz Gibi Hissettiren 16 Şarkı
Filmlerde ve dizilerde sıkça gördüğümüz Amerika'daki liselerde okumayı eminim herkes istiyordur! Lisenin heyecanlı ve kıpı kıpır haliyle birleşince ise ortaya inanılmaz bir coşku çıkıyor. Senin müziğin hangisi?
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1. The Mamas & the Papas - California Dreamin'
2. Labrinth – Formula (Official Audio)
3. The Neighbourhood - Softcore
4. Surf Curse - Freaks [Official Audio]
5. FLAVIA - Blue (Audio)
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6. Mother Mother - Hayloft I (Official Video)
7. Avril Lavigne - Girlfriend (Official Video)
8. Mother Mother - Arms Tonite
9. Steve Lacy - Dark Red
10. Diet Mountain Dew
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11. girl in red - You Stupid Bitch (official audio)
12. Atom Bomb
13. Ariana Grande - bad idea (Official Audio)
14. Måneskin - Beggin'
15. Roar - I Can’t Handle Change
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16. Pixies - Where Is My Mind
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