17 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
17 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Birkaç gündür gündemimizde olan İdil Bilgen eleştirilerine bir yanıt da oyuncu Gürgen Öz'den geldi! Bilgen'e yapılan haksızlığı eleştiren Öz, Dilan Polat'a da taş attı.
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2. Edis konserine giden Hazal Kaya'nın kuliste dansçılarla birlikte dans edip eğlendiği anlar topa tutuldu.
3. Sosyal medya kullanmayacağını söylemesine rağmen son birkaç gündür üst üste hikaye paylaşan Dilan Polat, bu kez de cezaevinde yaşadıklarını anlattı.
4. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.
5. Ekran serüvenine ara verip okula dönüş yapan Hande Erçel'in müstakbel kayınvalidesinin izinden gidip kendisini sanata adadığı öne sürüldü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi olan ünlü oyuncu bu sefer de "Soyut Yol" adlı dokuma eserini sergileyecek olmasıyla gündeme geldi.
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6. Bu akşam İtalya'da nikah masasına oturacak olacak Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın nasıl bir düğün yapacağı merak ediliyor. Heyecanla beklenen düğün öncesi, Pınar Deniz'in hazırlık aşamasından ilk pozu ortaya çıktı!
7. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçaktaki olayla gündeme bomba gibi düştü. Kedisi için kendisini uyaran kabin memuruna saldıran Dilan Çıtak'ın karakolluk olduğu ortaya çıktı.
8. Uzun süredir birliktelik yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bugün Roma'da düzenlenen sade bir töreniyle evlendi. Ünlü çiftin merakla beklenen düğününden ilk kareler de geldi!
9. Konuşanlar programıyla tanınan komedyen Hasan Can Kaya sosyal medya hesabından acı bir haber paylaştı. Programına daha önce katılan halasının vefat ettiğini duyuran Kaya acısını dile getirdi.
10. Uzun süredir yalnız görüntülenen Bade İşçil'in adı sık sık aşk iddialarına karışıyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından tatil görüntülerini paylaşan güzel oyuncunun yanındaki isim ise dikkatlerden kaçmadı!
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11. Kedisini uyarılara rağmen pusete geri koymadığı için THY hostesine saldırdığı iddia edilen Dilan Çıtak, olayın kendince aslını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
12. İki buçuk yıldan uzun süredir beraber olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz saatlerde Roma'da sade bir nikahla dünyaevine girdi. 1.5 aylık hamile Pınar Deniz'in güzelliği ayrı, Kaan Yıldırım'la aşk kokan nikahlarının her bir detayı ayrı olay oldu! Biz de sizler için bir küçük albüm derleyelim dedik!
13. Geçtiğimiz saatlerde bir hostesle kavga ettiği görüntüler ortaya çıkınca gündeme bomba gibi oturan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak açıklamada bulunmuştu. Son dönemlerde ailesiyle ve özellikle babasıyla yaşadığı problemlerle konuşulan Çıtak'ın olay olan görüntülerinin ardından İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Tatlıses'in yaptığı paylaşım gönderme olarak algılandı.
14. Eşi Dilan Polat'a sosyal medya yasağı koyan Engin Polat, Dilan'ın sosyal medyaya keskin dönüşünü görünce hasrete dayanamadı... Takımlarını çekip işinin başına dönen Polat, meşhur Çiko'suyla sosyal medyaya adım attı.
15. Hacı Sabancı'yla geçtiğimiz sene kucaklarına aldıkları kızları Arzu Alara'yı kimseciklere göstermeyen Nazlı Sabancı'dan klasikleşen "çekirdek aile" pozuna güncelleme geldi!
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16. İki buçuk yıldır süren ilişkilerini taçlandıran Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz saatlerde Roma'da evlendi! Hamileliğinin 1.5 aylık döneminde olan Pınar Deniz'in güzelliği göz kamaştırırken, gelinlik seçimi ise oldukça konuşuldu. Kimilerine ise o gelinlik tercihi pek tanıdık geldi!
17. Aramızda Kalmasın muhabiri Sercan Kazancı tarafından görüntülenen Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde paylaştığı İstanbul Boğazı'nın sularına kendini bırakırken çektiği video sebebiyle annesinden büyük bir azar yediğini itiraf etti!
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