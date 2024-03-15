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16 - 22 Mart 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 16 - 22 Mart 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
15.03.2024 - 17:01

16 Mart - 22 Mart 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 16 Mart 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Berona Makarna Çeşitleri 500 gr 12,75 TL

Berona Makarna Çeşitleri 500 gr 12,75 TL

  • Nestle Nesquik ÇokokareKakaolu Tahıl Gevreği 310 gr 39 TL

  • Pınar Kido Süt Çeşitleri 180 ml 9 TL

  • Eti Benim'O Marshmallowlu Çikolata Kaplı Bisküvi 3x80 gr 32,50 TL

  • Eti Karam Gurme / Ahnek Çikolatalı Gofret Çeşitleri 50 gr 8,50 TL

  • Mistral 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 75 TL

  • Bingo Soft Yumuşatıcı 5 Litre 94,90 TL

  • Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml 39,90 TL

  • Silk&Blue Bay Boxer 34,50 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar 1 Kg 199 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar 1 Kg 199 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 72,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 105 TL

  • Birşah %3,1 Yağlı Süt 1 Litre 25,50 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 91,50 TL

  • Çokça Biber Salçası Çeşitleri 650 gr 39,50 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 900 gr 125 TL

  • Beşler Dondurulmuş Dana Döner 250 gr 88,50 TL

  • Pınar Lezzet Keyfi Hindi Sosis 240 gr 32,75 TL

  • Ülker Teremyağ Kase Margarin 400 gr 37,50 TL

  • Ofçay Hazine Demlik Poşet Çay 30x8 gr 39,90 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 47,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 199 TL 

  • Tat Pilavlık Pirinç 1 Kg 29,90 TL

Çok Al Az Öde

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