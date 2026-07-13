15 Temmuz Resmi Tatil mi, Bu Yıl Hangi Güne Denk Geliyor?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatildir. 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yasal düzenleme doğrultusunda, bu tarihi kapsayan gün tam gün resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda çalışanlar için herhangi bir yarım gün uygulaması bulunmamakta, günün tamamı tatil statüsünde değerlendirilmektedir.

Özel sektör çalışanları için ise iş yerinin bağlı olduğu sektörel dinamiklere göre çalışma durumu değişebilir; ancak yasal olarak bugünde yapılan çalışmalar fazla mesai statüsüne girmektedir.