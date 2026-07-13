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15 Temmuz Resmi Tatil mi, Bu Yıl Hangi Güne Denk Geliyor?

15 Temmuz Resmi Tatil mi, Bu Yıl Hangi Güne Denk Geliyor?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 11:19
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşırken, çalışanlar ve öğrenciler tatil planlarını netleştirmek için takvimleri incelemeye başladı. Resmi tatil mevzuatı kapsamında değerlendirilen bu gün, hem kamuda hem de özel sektörde çalışma düzenini doğrudan etkiliyor. Peki ya 15 Temmuz resmi tatil mi ve bu düzenleme tam günü mü kapsıyor? İşlemlerini adli veya idari kurumlarda tamamlamak isteyenler için 15 Temmuz'da kamu ve devlet daireleri açık mı? Gelin detaylara geçelim…

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15 Temmuz Resmi Tatil mi?

15 Temmuz Resmi Tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatildir. 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yasal düzenleme doğrultusunda, bu tarihi kapsayan gün tam gün resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda çalışanlar için herhangi bir yarım gün uygulaması bulunmamakta, günün tamamı tatil statüsünde değerlendirilmektedir.

 Özel sektör çalışanları için ise iş yerinin bağlı olduğu sektörel dinamiklere göre çalışma durumu değişebilir; ancak yasal olarak bugünde yapılan çalışmalar fazla mesai statüsüne girmektedir.

15 Temmuz Hangi Güne Denk Geliyor?

15 Temmuz Hangi Güne Denk Geliyor?

Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, çarşamba gününe denk gelmekte.

15 Temmuz'da Kamu ve Devlet Daireleri Açık mı?

15 Temmuz'da Kamu ve Devlet Daireleri Açık mı?

15 Temmuz Çarşamba günü tam gün resmi tatil olduğu için kamu ve devlet daireleri kapalı olacaktır. Bu tarihte devlet kurumlarında normal mesai yapılmayacak ve resmi idari işlemler duracaktır. 

Resmi kurumlardaki tüm işlemler, tatilin sona ermesinin ardından gelen ilk mesai günü olan 16 Temmuz Perşembe sabahı itibarıyla normal çalışma düzeninde yeniden başlayacaktır.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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