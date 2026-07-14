15 Temmuz'da Eczaneler Açık mı? Resmi Tatilde Eczaneler Çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle normal mesai düzeninde çalışan eczaneler kapalı olacak.

Ancak sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için nöbetçi eczaneler 24 saat esasına göre hizmet vermeyi sürdürecek. Acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar, bulundukları ildeki nöbetçi eczanelerden ilaçlarını temin edebilecek.