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15 Temmuz'da Eczaneler Açık mı? Resmi Tatilde Eczaneler Çalışıyor mu?

15 Temmuz'da Eczaneler Açık mı? Resmi Tatilde Eczaneler Çalışıyor mu?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 14:51
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil uygulanırken, ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczaneler hizmet veriyor mu? İşte resmi tatilde eczanelerin çalışma düzenine ilişkin merak edilen detaylar...

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15 Temmuz'da Eczaneler Açık mı?

15 Temmuz'da Eczaneler Açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle normal mesai düzeninde çalışan eczaneler kapalı olacak.

Ancak sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için nöbetçi eczaneler 24 saat esasına göre hizmet vermeyi sürdürecek. Acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar, bulundukları ildeki nöbetçi eczanelerden ilaçlarını temin edebilecek.

15 Temmuz Nöbetçi Eczaneler Nasıl Öğrenilir?

15 Temmuz Nöbetçi Eczaneler Nasıl Öğrenilir?

Bulunduğunuz il veya ilçedeki nöbetçi eczaneleri öğrenmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

  • Bulunduğunuz ilin Eczacı Odası'nın resmi internet sitesi

  • Eczanelerin kapısında yer alan nöbetçi eczane listeleri

  • Sağlık Bakanlığı ve yerel kurumların bilgilendirme kanalları

Resmi tatil nedeniyle planlı ilaç kullanımı bulunan vatandaşların, ihtiyaçlarını önceden temin etmeleri öneriliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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