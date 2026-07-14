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15 Temmuz’da Bankalar ve Borsa Açık mı? 15 Temmuz’da Bankalar Hizmet Veriyor mu?

15 Temmuz’da Bankalar ve Borsa Açık mı? 15 Temmuz’da Bankalar Hizmet Veriyor mu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 14:32
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15 Temmuz Çarşamba günü için milyonlarca kişi kurumların çalışma düzenini merak ediyor. Özellikle “15 Temmuz resmi tatil mi?”, “Ziraat Bankası, Garanti BBVA ve Akbank gibi bankaların şubeleri açık mı?” ve “Borsa İstanbul’da işlem yapılabilecek mi?” soruları arama motorlarında öne çıkıyor. Hafta ortasına denk gelen bu tatil öncesinde bankacılık işlemlerini planlamak isteyen vatandaşlar EFT ve hisse senedi alım satımının ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. İşte 15 Temmuz 2026 tatiline dair merak edilen tüm detaylar…

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15 Temmuz Resmi Tatil mi?

15 Temmuz Resmi Tatil mi?

Evet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tam gün resmi tatildir. 2016’daki darbe girişiminin ardından 2017 yılından itibaren Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamına alınan gün, yarım gün ya da idari izin değil, tam gün resmi tatil olarak uygulanıyor. 2026’da hafta ortasına, yani Çarşamba gününe denk gelen tatilde valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar ve tüm devlet daireleri kapalı kalacak. Sağlık, emniyet ve itfaiye gibi acil hizmetler ise nöbet sistemiyle çalışmaya devam edecek.

15 Temmuz’da Bankalar Açık mı?

15 Temmuz’da Bankalar Açık mı?

Hayır, 15 Temmuz’da kamu ve özel bankaların şubeleri gün boyunca hizmet vermeyecek. Ancak şubelerin kapalı olması bankacılık işlemlerinin tamamen durduğu anlamına gelmiyor; internet bankacılığı, mobil uygulamalar, ATM’ler ve FAST sistemi kesintisiz şekilde kullanılabilecek. Bu sayede fatura ödeme, para transferi ve nakit çekme gibi işlemler dijital kanallardan yapılabilecek. Resmi tatil gününde verilen klasik EFT talimatları ise aynı gün işleme alınmayacak; bu işlemler bir sonraki iş günü olan 16 Temmuz Perşembe günü tamamlanacak.

15 Temmuz’da Borsa Açık mı?

15 Temmuz’da Borsa Açık mı?

Hayır, Borsa İstanbul 15 Temmuz Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle tüm piyasalarda kapalı olacak. Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ile Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası dahil hiçbir bölümde seans düzenlenmeyecek. Bu nedenle hisse senedi alım satım işlemleri o gün gerçekleştirilemeyecek. Borsadaki işlemler, tatilin ardından 16 Temmuz Perşembe günü yeniden başlayacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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