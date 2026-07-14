15 Temmuz’da Bankalar ve Borsa Açık mı? 15 Temmuz’da Bankalar Hizmet Veriyor mu?

Evet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tam gün resmi tatildir. 2016’daki darbe girişiminin ardından 2017 yılından itibaren Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamına alınan gün, yarım gün ya da idari izin değil, tam gün resmi tatil olarak uygulanıyor. 2026’da hafta ortasına, yani Çarşamba gününe denk gelen tatilde valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar ve tüm devlet daireleri kapalı kalacak. Sağlık, emniyet ve itfaiye gibi acil hizmetler ise nöbet sistemiyle çalışmaya devam edecek.