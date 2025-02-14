14 Şubat'ta Senin İlişki Durumunu Yansıtan Şarkıyı Söylüyoruz!
14 Şubat'ta Senin İlişki Durumunu Yansıtan Şarkıyı Söylüyoruz!
Sen bize kendini, ilişkilerini anlat biz de 14 Şubat'ta seni ve ilişki tarzını yansıtan o şarkıyı söyleyelim. Cevabı öğrenmen için yapman gereken tek şey testte doğru yanıtları seçmek. Hazırsan hadi başlıyoruz!
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1. Aşkı nasıl tanımlarsın?
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2. En sevdiğin aşk filmi hangisi?
3. 14 Şubat planın nedir?
4. Hayatta en çok neyi önemsediğin şey hangisi?
5. İdeal ilk buluşma nedir?
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6. Aşk hayatını bir renkle tanımlasan ne olurdu?
7. Aşkta seni en çok korkutan şey nedir?
8. Bir ilişkide senin en güçlü yönün nedir?
Beyoncé - Single Ladies
Taylor Swift - Enchanted
Ed Sheeran - Perfect
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