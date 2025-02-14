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14 Şubat'ta Senin İlişki Durumunu Yansıtan Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket 14 Şubat'ta Senin İlişki Durumunu Yansıtan Şarkıyı Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 16:54

Sen bize kendini, ilişkilerini anlat biz de 14 Şubat'ta seni ve ilişki tarzını yansıtan o şarkıyı söyleyelim. Cevabı öğrenmen için yapman gereken tek şey testte doğru yanıtları seçmek. Hazırsan hadi başlıyoruz!

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1. Aşkı nasıl tanımlarsın?

2. En sevdiğin aşk filmi hangisi?

3. 14 Şubat planın nedir?

4. Hayatta en çok neyi önemsediğin şey hangisi?

5. İdeal ilk buluşma nedir?

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6. Aşk hayatını bir renkle tanımlasan ne olurdu?

7. Aşkta seni en çok korkutan şey nedir?

8. Bir ilişkide senin en güçlü yönün nedir?

Beyoncé - Single Ladies

Taylor Swift - Enchanted

Ed Sheeran - Perfect

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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