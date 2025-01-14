14 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
14 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Bir süre boyunca hem evlilikleri hem de kurdukları aileyle gözde çiftlerden biri olmayı sürdüren Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci şimdilerde yaşadıkları ilişkilerle gündeme geliyor. 2023 senesinde yollarını ayıran çift herkesi ufak çaplı bir şoka sürüklerken magazin manşetleri kısa bir süre sonra farklı isimlerle anılan Düvenci ve Şakrak'la resmen çalkalanmıştı. Şimdilerde radyo sunucusu Güçlü Mete'yle mutlu beraberliğini sürdüren Ceyda Düvenci son paylaşımıyla dikkat çekti. Sevgilisiyle yeni bir pozlarını paylaşan Düvenci'nin parmağındaki alyans dikkatlerden kaçmadı.
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2. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ikilisinin adı son zamanlarda ayrılıkla anılmış, olaylı ilişkileriyle manşetlere yansıyan çift son günlerde açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Gülseren Ceylan'ın ayrılık sonrası yaptığı cinsel hayat açıklaması ise sosyal medyayı resmen sallamıştı. Ceylan, geçtiğimiz saatlerde canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil'in yanındaki kadını görünce küplere bindi. Erbil'e sinirlenen isim "O bunu yaptı ya, ben de bugün başka biriyle birlikte olacağım." ifadelerini kullandı.
3. Ünlü şarkıcı Seçil Gür bir dönem aşk hayatıyla sıkça karşımıza çıkıyordu. Kendisi bu kez bambaşka bir olayla gündeme damga vurdu. Gür "herkesin tanıdığı bir isim" diyerek 7 aydır sözlü, yazılı ve fiziksel tacize uğradığını itiraf etti.
4. 'Dizi sektöründe tekelleşme' iddialarının büyümesiyle gündem çalkalanmaya devam ediyor. Olayların odağında yer alan ID Danışmanlık şirketinin kurucusu ve sahibi Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'yla ilgili başlatılan soruşturma da derinleşiyor. Rekabet Kurulu’nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarına yönelik başlattığı incelemede yeni bir gelişme yaşandı. Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya, ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.
5. Bedia Ener Öztep, Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Neyyir Hanım' rolü ile hafızalarımıza kazınmıştı. Usta tiyatrocu ve oyuncudan ne yazık ki acı haber geldi. Hayatını kaybeden Bedia Ener Öztep'in son röportajlarından biri ortaya çıktı. Her bir cümlesi ders niteliği taşıyan usta oyuncunun konuşması yüreklere dokundu!
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6. Gündeme sürekli verdikleri röportajlardaki gerginliklerden tutun da paylaşımlarına kadar boşanma iddialarıyla gelen Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ayrılık iddiaları yeniden manşetleri sardı. İkiz kızlarıyla kurdukları sevimli aileyle beğeni toplayan çiftin evliliğinin bittiği sık sık gündem olurken Takvim'in haberine göre ikilinin avukatlarıyla görüşmeye başladığı iddia edildi. Süreci kızları için gizli tutmak istedikleri söylenen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanma sürecini masaya yatırdığı öğrenildi.
7. Icardi ile bir ayrıl bir barış sürdürdüğü ilişkisini rapçi sevgilisi L-Gante ile yaptığı samimi paylaşımlarla noktalayan Wanda Nara yine gündeme aşk hayatıyla düştü. Futbolcu ile oldukça olaylı bir boşanma sürecine giren Wanda Nara tam mutlu oldum derken L-Gante ile olan birlikteliğinin bittiğini duyurmuştu hatırlarsanız. Icardi'ye dönme umuduyla izlediği yol ise hüsranla sonuçlanmıştı. Icardi de kısa bir sürenin ardından aşk iddialarına karıştığı China Suarez ile birlikteliklerini herkeslere göstermişti. Wanda'nın eski sevgilisi L-Gante'nin de vakit kaybetmeden yeni bir aşka yelken açtığı görüldü.
8. Attığı her adımla gündeme damgasını vuran Hadise, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümündeki performansı yüzünden uzun süredir gündemdeydi. Tepkilerin ardından bir de tiye alınan ünlü şarkıcı X ahalisinin diline fena düşmüştü. Aşk hayatıyla da bir o kadar dikkatleri üzerine çeken Hadise, 'Esas Oğlan' dizisinin setinde yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce birkaç kez görüntülenen ikili bu kez aşk ilanıyla dikkatleri üzerine çekti. Hadise, "Satmışım Anasını"şarkısı eşliğinde yeni sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaptı. Şenol Sönmez'i tanıyamayanlar işi fena goygoya vurdu.
9. Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın Cumhurbaşkanlığı'nın talebiyle ambulans uçakla acil şekilde İstanbul'a sevk edildi. Bir süredir zatürre ve enfeksiyonlarla mücadele eden isim Bodrum'da tedavi gösterdiği hastaneden Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre, usta ismin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
10. Bir dönemin en gözde çiftlerinden olan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci 2023 yılında boşandıktan sonra kendi yollarını çizdiler. Eski eşi gibi boşanmanın ardından yepyeni bir aşka yelken açan Düvenci her paylaşımıyla dikkat çeker oldu tabii. Şimdilerde Güçlü Mete ile romantik bir aşk yaşayan Ceyda Düvenci bu kez aldığı radikal kararın ardından değiştirdiği imajıyla gündeme damgasını vurdu. Yıllardır sarışın haline alıştığımız Ceyda Düvenci'nin yeni koyu renk saçlarına birlikte bakalım...
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11. Okan Bayülgen şimdilerde "Uykusuzlar Kulübü" programıyla yeniden adından bahsettirmeye başladı. Her yeni bölümüyle gündeme düşen programda kullandığı ifadelerle adından bahsettiren ismi manşetlerde görmeye de gittikçe alışıyoruz. Geçtiğimiz gün Saba Tümer'in programına konuk olan Okan Bayülgen yine açıklamalarıyla çok konuşuldu. Konu cinsel hayatına gelince Bayülgen bakın topu kime attı!
12. Malta'da verdiği konserinde yasa dışı bahis sitesinin logosunun altında pozları yayılan Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yapma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Popüler fenomenin cezaevine gönderilmesi ise ortalığı ayağa kaldırmıştı. Kerimcan Durmaz'ın en yakın arkadaşı Samet Liçina olayın ardından ilk kez görüntülendi. Dostunun ziyaretine alınmadığını belirten Liçina, biricik dostu Kerimcan'ın Silivri’de çok üşüdüğünü dile getirerek gözyaşlarına boğuldu.
13. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. 7 Ocak'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama geldi. Bugün görüşüne giden ablası Neşe Fişek aracılığıyla bir mesaj gönderen Kerimcan Durmaz, güçlü durmaya çalıştığını ve adaletin tecelli edeceğine inandığını belirtti.
14. Günlerdir konuşulan dizi sektöründeki "tekelleşme" iddiaları ve iddiaların ön yüzünde bulunan Ayşe Barım ile ortak kurucusu olduğu ID İletişim ajansı, ünlüler arasında büyük bir tartışmaya yol açmış durumda. Hemen hemen tüm ünlülerin tarafını belli ettiği olayda ilk adımı atan ID İletişim oyuncuları olmuş, iddiaları yalanlayan bir açıklamayı neredeyse tüm kadro hep beraber paylaşmışlardı hatırlarsanız. ID İletişim bünyesindeki Halit Ergenç ise sessiz kalmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda yeni dizisi Adsız Aşıklar'ın galasında görüntülenen Halit Ergenç, konuya ilişkin sorulara cevap verdi. "25 yıllık dostu" Ayşe Barım'ın arkasında durdu.
15. Geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Bedia Ener, son yolculuğuna uğurlandı. Yaprak Dökümü'nde dört sene boyunca beraber çalıştığı, dizinin Ali Rıza Bey'i Halil Ergün de oradaydı. Arkadaşını gözyaşlarıyla uğurlayan Halil Ergün, Snob Magazin'e verdiği röportajda cenazeye katılmayan Yaprak Dökümü ekibine ağır bir sitemde bulundu...
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16. Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanımı, usta oyuncu Bedia Ener'i geçtiğimiz saatlerde kaybettik. Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınan Bedia Ener, alkışlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Dört sene boyunca beraber rol aldığı Yaprak Dökümü dizisindeki rol arkadaşlarından cenazede hazır bulunan tek kişi Halil Ergün'dü. Arkadaşını gözyaşları içinde yolculayan Ergün'ün Yaprak Dökümü ekibine sitemi ses getirmişti. Sosyal medya kullanıcıları hala herhangi bir paylaşım yapmayan Necla ve Leyla'ya, yani Gökçe Bahadır ile Fahriye Evcen'e dikkat çekti!
17. Geçtiğimiz saatlerde kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğum gününü kutlamak için dışarı çıkan ve bu sırada da muhabirler tarafından görüntülenen Hülya Avşar'a günlerdir gündemden düşmeyen dizi sektöründeki "tekelleşme" iddiaları soruldu. Konunun fazla büyütüldüğünü düşündüğünü söyleyen Avşar kızı, canı yananlar yüzünden meselenin bu kadar büyüdüğüne kanaat getirdi. Gelin, Ayşe Barım, ID İletişim ve Serenay Sarıkaya'nın başrolündeymiş gibi gözüktüğü mesele hakkında Hülya Avşar neler demiş, beraber görelim...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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