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14 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

14 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.03.2024 - 08:13

14 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. İftar ve sahur özel programlarının yayın akışındaki yerini almasıyla dizilerin akıbeti seyirciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bugün televizyonda hangi diziler var? 14 Mart Perşembe FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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14 Mart Perşembe TRT1 Yayın Akışı

14 Mart Perşembe TRT1 Yayın Akışı

  • 06:40 Benim Adım Melek

  • 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:10 İyilik Hikayeleri

  • 13:30 Kara Ağaç Destanı

  • 16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

  • 18:10 Ramazan Sevinci

  • 19:20 Ana Haber

  • 19:50 İddiaların Aksine

  • 20:00 Kül Masalı

  • 23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 01:00 Kara Ağaç Destanı

  • 03:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

  • 04:10 Shaur Bereketi

14 Mart Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

14 Mart Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Güldür Güldür Show

14 Mart Perşembe ATV Yayın Akışı

14 Mart Perşembe ATV Yayın Akışı

  • 06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

  • 06:50 Kuruluş Osman

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 18:45 ATV Ana Haber

  • 19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

  • 20:00 Aldatmak

  • 00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

  • 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

14 Mart Perşembe NOW (FOX) Yayın Akışı

14 Mart Perşembe NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

  • 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

  • 13:45 En Hamarat Benim

  • 16:30 Korkma Ben Yanındayım

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

  • 20:00 Hudutsuz Sevda

  • 00:15 Gaddar

  • 02:45 Bay Yanlış

  • 04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

14 Mart Perşembe Kanal D Yayın Akışı

14 Mart Perşembe Kanal D Yayın Akışı
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14 Mart Perşembe STAR TV Yayın Akışı

14 Mart Perşembe STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Sakla Beni

  • 20:00 Sakla Beni

  • 00:30 Yan Oda

  • 02:30 Aramızda Kalsın

  • 04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

14 Mart Perşembe TV8 Yayın Akışı

14 Mart Perşembe TV8 Yayın Akışı

  • 06:00 Dizi

  • 07:15 8’de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

  • 00:15 Cevap Ver Türkiye

  • 01:45 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 04:00 Oynat Bakalım

  • 05:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

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