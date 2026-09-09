133 Kilodan 103'e Düştü: Mersinli Güvenlik Görevlisinin Değişimi Ortaya Çıktı

Toroslar ilçesindeki Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezi'ne bir yıl önce başvuran Ahmet Bolat, sürece önce hekim kontrolünden geçip kan tahlili yaptırarak başladı. Diyetisyen desteği almaya başladıktan sonra beslenme düzenini baştan kurdu ve aylık kontrollerini bir kez bile aksatmadı. On iki ayın sonunda 133 kilodan 103 kiloya inen Bolat, bu süreçte bel çevresini de 140 santimetreden 100 santimetreye kadar indirmeyi başardı.

Sürecin nasıl başladığını anlatan Bolat, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü bir uygulamayı televizyon ve sosyal medya üzerinden duyduğunu, ardından çalıştığı müdürlüğün şehrin farklı noktalarında açtığı bilgilendirme standından merkeze yönlendirildiğini aktardı.

Diyetisyen Emre Kola ile tanışmasının ardından süreç kesintisiz bir yıl sürdü. Bolat, ara sıra kilo alsa dahi kontrollerine düzenli gitmeyi hiç bırakmadığını, bu istikrarın kendisine en büyük dersi verdiğini söylüyor. Özel güvenlik görevlisi olarak günün büyük bölümünü ayakta geçiren Bolat için bu değişim, mesleki performansını da doğrudan etkiledi.