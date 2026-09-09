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133 Kilodan 103'e Düştü: Mersinli Güvenlik Görevlisinin Değişimi Ortaya Çıktı

133 Kilodan 103'e Düştü: Mersinli Güvenlik Görevlisinin Değişimi Ortaya Çıktı

Diyet
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 08:35
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Mersin'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki Ahmet Bolat, fazla kiloları yüzünden hem nefes darlığı çekiyordu hem de sürekli ağrılarla boğuşuyordu. Bir yıl önce başladığı süreçle hayatının rotası tamamen değişti. Bolat, 133 kilodan 103 kiloya inmeyi başardı. 

Ahmet Bolat, Sağlıklı Hayat Merkezi’nin desteğiyle tam 30 kilo verdi, bel çevresi de 40 santimetre inceldi.

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12 Ayda Tam 30 Kilo Verdi, Bel Çevresi 140 Santimetreden 100'e Düştü

12 Ayda Tam 30 Kilo Verdi, Bel Çevresi 140 Santimetreden 100'e Düştü

Toroslar ilçesindeki Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezi'ne bir yıl önce başvuran Ahmet Bolat, sürece önce hekim kontrolünden geçip kan tahlili yaptırarak başladı. Diyetisyen desteği almaya başladıktan sonra beslenme düzenini baştan kurdu ve aylık kontrollerini bir kez bile aksatmadı. On iki ayın sonunda 133 kilodan 103 kiloya inen Bolat, bu süreçte bel çevresini de 140 santimetreden 100 santimetreye kadar indirmeyi başardı.

Sürecin nasıl başladığını anlatan Bolat, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü bir uygulamayı televizyon ve sosyal medya üzerinden duyduğunu, ardından çalıştığı müdürlüğün şehrin farklı noktalarında açtığı bilgilendirme standından merkeze yönlendirildiğini aktardı. 

Diyetisyen Emre Kola ile tanışmasının ardından süreç kesintisiz bir yıl sürdü. Bolat, ara sıra kilo alsa dahi kontrollerine düzenli gitmeyi hiç bırakmadığını, bu istikrarın kendisine en büyük dersi verdiğini söylüyor. Özel güvenlik görevlisi olarak günün büyük bölümünü ayakta geçiren Bolat için bu değişim, mesleki performansını da doğrudan etkiledi.

İnsülin Direnci Normale Döndü, Ağrıları ve Uykusuzluğu Geride Kaldı

İnsülin Direnci Normale Döndü, Ağrıları ve Uykusuzluğu Geride Kaldı

Fazla kiloluyken merdiven çıkarken nefes nefese kalan Bolat, bugün günlük hayatını çok daha rahat sürdürebiliyor. Vücudunda sebepsiz yere ortaya çıkan ağrılar geriledi, geceleri çok daha kaliteli uyuyabiliyor. Diyetisyen Emre Kola, Bolat'ın merkeze ilk geldiğinde HOMA değerinin 8'in üzerinde olduğunu, yani belirgin bir insülin direnci taşıdığını belirtti. Düzenli takip sonucunda son tahlillerde tüm değerlerin normale döndüğünü aktaran Kola, her ay yapılan kontrollerde hem toplam kilo kaybını hem de yağ dokusundaki azalmayı ayrı ayrı ölçtüklerini söyledi.

Kola, kilo vermenin tek başına yeterli olmadığının altını çiziyor. Yaşam tarzı kalıcı olarak değişmediği sürece verilen kiloların büyük kısmının geri alındığını belirten uzman, Bolat'ın örneğinde hedefin yalnızca rakamsal bir kilo kaybı değil, sürdürülebilir bir alışkanlık değişikliği olduğunu vurguluyor. Bel çevresini 94 santimetrenin altına indirmek için takibin aralıksız süreceğini de ekleyen Kola, benzer sorunlar yaşayan kişilere de düzenli kontrolün önemini hatırlatıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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