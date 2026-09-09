133 Kilodan 103'e Düştü: Mersinli Güvenlik Görevlisinin Değişimi Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mersin'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki Ahmet Bolat, fazla kiloları yüzünden hem nefes darlığı çekiyordu hem de sürekli ağrılarla boğuşuyordu. Bir yıl önce başladığı süreçle hayatının rotası tamamen değişti. Bolat, 133 kilodan 103 kiloya inmeyi başardı.
Ahmet Bolat, Sağlıklı Hayat Merkezi’nin desteğiyle tam 30 kilo verdi, bel çevresi de 40 santimetre inceldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12 Ayda Tam 30 Kilo Verdi, Bel Çevresi 140 Santimetreden 100'e Düştü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsülin Direnci Normale Döndü, Ağrıları ve Uykusuzluğu Geride Kaldı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın