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13 Yaşındaki Miray The Voice Kids'te Türk Rüzgarı Estirdi!

13 Yaşındaki Miray The Voice Kids'te Türk Rüzgarı Estirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 21:55

Almanya'daki The Voice Kids'e katılan ve bir sonraki tura geçmek için hak kazanan Miray, Billie Eilish'in 'What Was I Made For?' performansıyla tüyleri diken diken etti!

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Dünyanın dört bir yanında yayınlanan The Voice yarışması eşsiz seslerin bulunmasında ülkemizde de birçok ismin adını büyük kitlelere duyurmasına olanak sağlıyor.

Dünyanın dört bir yanında yayınlanan The Voice yarışması eşsiz seslerin bulunmasında ülkemizde de birçok ismin adını büyük kitlelere duyurmasına olanak sağlıyor.

1 ay önce yarışmaya katılan ve Ayliva sahne adını kullanan Elif Akar'ın Kal Yanımda isimli şarkısını seslendiren Miray, Almanya'da yayınlanan The Voice Kids isimli programla adını duyurdu!

1 ay önce yarışmaya katılan ve Ayliva sahne adını kullanan Elif Akar'ın Kal Yanımda isimli şarkısını seslendiren Miray, Almanya'da yayınlanan The Voice Kids isimli programla adını duyurdu!

13 yaşındaki Miray'a kısa sürede bütün jüri üyeleri döndü! Kendisinden büyük sesiyle seyirciyi ve ekran başındakileri kendine hayran bırakan Miray kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından birçok güzel yorum aldı.

13 yaşındaki Miray'a kısa sürede bütün jüri üyeleri döndü! Kendisinden büyük sesiyle seyirciyi ve ekran başındakileri kendine hayran bırakan Miray kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından birçok güzel yorum aldı.

Dinlemek isteyenlere Miray'ın Ayliva - "Kal Yanımda" performansı 👇

Son olarak yaşıtlarıyla birlikte üçlü düello için sahneye çıkan Miray, Billie Eilish'in 'What Was I Made for?' isimli şarkısını seslendirdi. Farkını aynı şekilde ortaya koymayı başaran isim kısa sürede övgü dolu yorumlar aldı.

Son olarak yaşıtlarıyla birlikte üçlü düello için sahneye çıkan Miray, Billie Eilish'in 'What Was I Made for?' isimli şarkısını seslendirdi. Farkını aynı şekilde ortaya koymayı başaran isim kısa sürede övgü dolu yorumlar aldı.
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İşte o anlar 👇

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