13 Eylül'e Kadar Geçerli! Okullar Açılıyor, Tarım Kredi İndirimli Ürünleri Açıklandı: 6'lı Paket Süt 40 TL!
13 Eylül'e Kadar Geçerli! Okullar Açılıyor, Tarım Kredi İndirimli Ürünleri Açıklandı: 6'lı Paket Süt 40 TL!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 13 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olan indirimli ürünlerini duyurdu. Bu kapsamda, özellikle okulların açılmasına az bir süre kala öğrenciler için süt ürünlerinde cazip fiyat avantajları sunuluyor. İşte Tarım Kredi Marketlerinin bu haftaki indirim kataloğu...
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Pakmaya Puding Çeşitleri
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Tukaş Ketçap Mayonez
TK Yarım Yağlı Süt
TK Sade Süt
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