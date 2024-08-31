Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
13 Eylül'e Kadar Geçerli! Okullar Açılıyor, Tarım Kredi İndirimli Ürünleri Açıklandı: 6'lı Paket Süt 40 TL!

13 Eylül'e Kadar Geçerli! Okullar Açılıyor, Tarım Kredi İndirimli Ürünleri Açıklandı: 6'lı Paket Süt 40 TL!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
31.08.2024 - 22:33

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 13 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olan indirimli ürünlerini duyurdu. Bu kapsamda, özellikle okulların açılmasına az bir süre kala öğrenciler için süt ürünlerinde cazip fiyat avantajları sunuluyor. İşte Tarım Kredi Marketlerinin bu haftaki indirim kataloğu...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Pakmaya Puding Çeşitleri

Pakmaya Puding Çeşitleri

Tukaş Ketçap Mayonez

Tukaş Ketçap Mayonez

TK Yarım Yağlı Süt

TK Yarım Yağlı Süt

TK Sade Süt

TK Sade Süt

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın