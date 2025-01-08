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12 Şarkı, 1 Efsane: Ricky Martin’in Müzik Dünyasına Kattığı Paha Biçilmez Parçalar

etiket 12 Şarkı, 1 Efsane: Ricky Martin’in Müzik Dünyasına Kattığı Paha Biçilmez Parçalar

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 20:39

Ricky Martin, müziğe kattığı enerjisi ve sahne performansıyla yıllardır bizi etkileyen bir efsane. Latin pop'unun en güçlü isimlerinden biri olan Martin, her dönemde dinleyicilerini kendine hayran bırakmayı başardı.Hadi, bu unutulmaz hitlerle Ricky Martin'in müzik yolculuğuna beraber kısa bir yolculuk yapalım!👇

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miray soysal
miray soysal
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