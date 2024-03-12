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12 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

12 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
12.03.2024 - 08:13

12 Mart Salı günü Ramazan ayının ikinci gününde yayın akışında iftar ve sahura özeş programların yer alıp almayacağı, dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayın akışı gündüz ve akşam kuşağında yine rengarenk yapımlarla doldu taştı bile. Bugün televizyonda hangi diziler var? 12 Mart Salı FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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12 Mart Salı TRT1 Yayın Akışı

12 Mart Salı TRT1 Yayın Akışı

  • 06:50 Benim Adım Melek

  • 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

  • 18:10 Ramazan Sevinci

  • 19:30 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 01:00 Kara Ağaç Destanı

  • 03:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

  • 04:10 Sahur Bereketi

12 Mart Salı SHOW TV Yayın Akışı

12 Mart Salı SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Bahar

12 Mart Salı ATV Yayın Akışı

12 Mart Salı ATV Yayın Akışı

  • 06:28 Hikayelerle 40 Hadis

  • 06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

  • 06:50 Kuruluş Osman

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 18:45 ATV Ana Haber

  • 19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

  • 19:58 Hikayelerle 40 Hadis

  • 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

  • 00:20 Aldatmak

  • 02:43 Hikayelerle 40 Hadis

  • 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

12 Mart Salı NOW (FOX) Yayın Akışı

12 Mart Salı NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

  • 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

  • 13:45 En Hamarat Benim

  • 16:30 Yabani

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

  • 20:00 Yabani

  • 00:15 Korkma Ben Yanındayım

  • 02:45 Bay Yanlış

  • 04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

12 Mart Salı Kanal D Yayın Akışı

12 Mart Salı Kanal D Yayın Akışı
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12 Mart Salı STAR TV Yayın Akışı

12 Mart Salı STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 07:30 Yan Oda

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Yan Oda

  • 22:30 Yan Oda

  • 00:30 Yan Oda

  • 02:30 Güzelliğin Portresi

  • 04:30 Aramızda Kalsın

  • 05:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

12 Mart Salı TV8 Yayın Akışı

12 Mart Salı TV8 Yayın Akışı

  • 06:00 Dizi

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

  • 00:15 Cevap Ver Türkiye

  • 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

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