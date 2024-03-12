12 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

12 Mart Salı günü Ramazan ayının ikinci gününde yayın akışında iftar ve sahura özeş programların yer alıp almayacağı, dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayın akışı gündüz ve akşam kuşağında yine rengarenk yapımlarla doldu taştı bile. Bugün televizyonda hangi diziler var? 12 Mart Salı FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...