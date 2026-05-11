11 Mayıs – 17 Mayıs 2026 Haftası Gökyüzünden Mesajınız Var!

Bu Yeni Ay sıradan bir başlangıç değil…
Bu Yeni Ay; “GERÇEK DEĞERİNİ HATIRLAMA” Yeni Ayı.
Boğa burcu para sistemlerini, ekonomiyi, toprağı, güven duygusunu, bedeni, üretimi ve yaşamın somut alanlarını yönetir. Bu nedenle bu Yeni Ay’la birlikte dünya genelinde ekonomik sistemler, finans piyasaları, tarım, gıda, bankacılık, altın, kripto piyasaları ve ticaret alanında önemli hareketlilikler yaşanabilir. Ani ekonomik kararlar, para piyasalarında beklenmeyen dalgalanmalar veya yeni sistem tartışmaları gündeme gelebilir.
Türkiye açısından bakıldığında özellikle ekonomi, üretim, çiftçilik, bankacılık sistemi, vergi düzenlemeleri ve halkın alım gücüyle ilgili yeni gelişmeler dikkat çekebilir. Çünkü Uranüs’ün bu Yeni Ay üzerindeki etkisi; beklenmeyeni getirir. Bir gecede değişen dengeler oluşturabilir.
Dünya genelinde ise toprak hareketleri, depremler, volkanik aktiviteler, doğa olayları ve iklimle ilgili sıra dışı gelişmeler daha fazla konuşulabilir. Boğa enerjisi toprağı temsil ettiği için, Uranüs etkisiyle birlikte doğanın beklenmedik tepkileri artabilir.
Fakat bu Yeni Ay’ın en önemli tarafı bireysel alandaki etkisi…
Çünkü Mars ile Chiron’un birleşimi eski yaraları açığa çıkarıyor.
Birçok insan bu hafta şu sorularla yüzleşebilir:
“Gerçekten hak ettiğim hayatı yaşıyor muyum?”
“Neden sürekli kendimi geri çekiyorum?”
“Neden değerimi göstermekten korkuyorum?”
“Neden bolluk bana uzakmış gibi hissediyorum?”
“Neden sevgiyi hak etmediğimi düşündüm?”
İşte gökyüzü tam burada şifa başlatıyor.
Bu Yeni Ay insanları konfor alanından çıkarabilir. Uzun süredir bastırılan duygular açığa çıkabilir. Bazı ilişkiler bitebilir, bazı insanlar hayatımıza aniden girebilir. Çünkü Uranüs etkisi kaderi hızlandırır. Özellikle Mayıs’ın ikinci yarısından itibaren birçok kişinin hayatında ani yön değişiklikleri başlayabilir.
17 Mayıs’ta Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte enerji tamamen değişiyor.
Zihin hızlanıyor.
Konuşmalar hızlanıyor.
Kararlar hızlanıyor.
Bilgi akışı hızlanıyor.
Bu geçiş özellikle medya, eğitim, internet, gazetecilik, dijital platformlar, sosyal medya, ulaşım ve teknoloji alanlarında büyük hareketlilik yaratabilir. Dünya genelinde yeni açıklamalar, ifşalar, bilgi sızıntıları, diplomatik görüşmeler veya çok konuşulacak gelişmeler gündeme gelebilir.
Türkiye’de ise özellikle gençler, eğitim sistemi, medya dünyası, internet düzenlemeleri ve iletişim alanında dikkat çekici süreçler başlayabilir.