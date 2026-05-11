Haberler
Yaşam
Astroloji
11 Mayıs – 17 Mayıs 2026 Haftası Gökyüzünden Mesajınız Var!

Dr.Astrolog Şenay Devi
11.05.2026 - 15:56

Mayıs ayının en güçlü enerji kapılarından biri açılıyor. Bu hafta yalnızca bireysel hayatlarımızda değil; dünya düzeninde, ekonomilerde, siyasi arenada, teknoloji alanında ve insanlığın kolektif bilincinde de önemli kırılmalar yaratabilecek etkiler taşıyor. Çünkü gökyüzü bu kez yalnızca “değişim” demiyor… “HAREKETE GEÇ!” diyor.

11 - 14 Mayıs arasında Güneş, Merkür ve Jüpiter arasında oluşan güçlü enerji akışı; fikirlerin, haberlerin, açıklamaların, siyasi kararların, ekonomik planların ve bireysel niyetlerin çok daha hızlı büyümesine neden olabilir.

Özellikle Merkür’ün Güneş ile birleşmesi; perde arkasında kalan bilgilerin görünür hale gelmesini sağlayabilir. Gizli konuşmalar, önemli belgeler, beklenmeyen açıklamalar, diplomatik temaslar ve dikkat çeken söylemler dünya gündemini hızlandırabilir.

Jüpiter’in desteğiyle bu süreçte özellikle medya, eğitim, teknoloji, ulaşım, sosyal medya ve uluslararası ilişkiler alanında büyük gelişmeler görülebilir. Türkiye’de siyasi arenada önemli açıklamalar, yeni stratejik hamleler, ekonomik düzenlemeler veya toplumu ilgilendiren büyük kararlar gündeme gelebilir. Çünkü Jüpiter büyütür. İyi olanı da kötü olanı da görünür hale getirir.

Bu süreçte dünya genelinde bilgi savaşları dikkat çekebilir. Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan haberler, manipülasyonlar, siber güvenlik konuları, dijital platformlar ve yapay zekâ alanındaki gelişmeler çok daha fazla konuşulabilir. Çünkü Merkür yalnızca iletişimi değil; veri akışını, dijital dünyayı, ticareti ve insan zihnini de temsil eder.

Aynı zamanda bu hafta insanların zihinsel enerjisi ciddi şekilde hızlanıyor. Birçok kişi uzun zamandır ertelediği kararları vermek isteyebilir. Yeni iş fikirleri, yeni projeler, şehir değişimleri, yatırım kararları, ilişki başlangıçları veya ani kopuşlar gündeme gelebilir. Çünkü gökyüzü şu anda “bekleme” enerjisinde değil. “İlerleme” enerjisinde çalışıyor.

16 Mayıs’ta gerçekleşecek Boğa Süper Yeni Ayı ise haftanın en önemli dönüm noktası olacak.

Bu Yeni Ay sıradan bir başlangıç değil…

Bu Yeni Ay; “GERÇEK DEĞERİNİ HATIRLAMA” Yeni Ayı.

Boğa burcu para sistemlerini, ekonomiyi, toprağı, güven duygusunu, bedeni, üretimi ve yaşamın somut alanlarını yönetir. Bu nedenle bu Yeni Ay’la birlikte dünya genelinde ekonomik sistemler, finans piyasaları, tarım, gıda, bankacılık, altın, kripto piyasaları ve ticaret alanında önemli hareketlilikler yaşanabilir. Ani ekonomik kararlar, para piyasalarında beklenmeyen dalgalanmalar veya yeni sistem tartışmaları gündeme gelebilir.

Türkiye açısından bakıldığında özellikle ekonomi, üretim, çiftçilik, bankacılık sistemi, vergi düzenlemeleri ve halkın alım gücüyle ilgili yeni gelişmeler dikkat çekebilir. Çünkü Uranüs’ün bu Yeni Ay üzerindeki etkisi; beklenmeyeni getirir. Bir gecede değişen dengeler oluşturabilir.

Dünya genelinde ise toprak hareketleri, depremler, volkanik aktiviteler, doğa olayları ve iklimle ilgili sıra dışı gelişmeler daha fazla konuşulabilir. Boğa enerjisi toprağı temsil ettiği için, Uranüs etkisiyle birlikte doğanın beklenmedik tepkileri artabilir.

Fakat bu Yeni Ay’ın en önemli tarafı bireysel alandaki etkisi…

Çünkü Mars ile Chiron’un birleşimi eski yaraları açığa çıkarıyor.

Birçok insan bu hafta şu sorularla yüzleşebilir:

“Gerçekten hak ettiğim hayatı yaşıyor muyum?”

“Neden sürekli kendimi geri çekiyorum?”

“Neden değerimi göstermekten korkuyorum?”

“Neden bolluk bana uzakmış gibi hissediyorum?”

“Neden sevgiyi hak etmediğimi düşündüm?”

İşte gökyüzü tam burada şifa başlatıyor.

Bu Yeni Ay insanları konfor alanından çıkarabilir. Uzun süredir bastırılan duygular açığa çıkabilir. Bazı ilişkiler bitebilir, bazı insanlar hayatımıza aniden girebilir. Çünkü Uranüs etkisi kaderi hızlandırır. Özellikle Mayıs’ın ikinci yarısından itibaren birçok kişinin hayatında ani yön değişiklikleri başlayabilir.

17 Mayıs’ta Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte enerji tamamen değişiyor.

Zihin hızlanıyor.

Konuşmalar hızlanıyor.

Kararlar hızlanıyor.

Bilgi akışı hızlanıyor.

Bu geçiş özellikle medya, eğitim, internet, gazetecilik, dijital platformlar, sosyal medya, ulaşım ve teknoloji alanlarında büyük hareketlilik yaratabilir. Dünya genelinde yeni açıklamalar, ifşalar, bilgi sızıntıları, diplomatik görüşmeler veya çok konuşulacak gelişmeler gündeme gelebilir.

Türkiye’de ise özellikle gençler, eğitim sistemi, medya dünyası, internet düzenlemeleri ve iletişim alanında dikkat çekici süreçler başlayabilir.

Bireysel hayatlarımızda ise bu enerji artık bizi düşünmeye değil; harekete geçmeye zorluyor.

Gökyüzü diyor ki:

“Korksan bile ilerle.”

“Hazır hissetmesen bile konuş.”

“Beklemek yerine yönünü değiştir.”

“Eski korkularınla değil, yeni ihtimallerinle hareket et.”

Çünkü bu hafta yalnızca bir astrolojik geçiş haftası değil…

Bu hafta birçok insanın hayatındaki yeni zaman çizgisinin açıldığı hafta olabilir.

Bazı insanlar iş değiştirecek.

Bazıları yeni bir aşka başlayacak.

Bazıları yaşadığı şehri terk edecek.

Bazıları yıllardır sustuğu şeyi söyleyecek.

Bazıları ise ilk kez kendi değerini fark edecek.

Gökyüzü artık eski düzeni taşımıyor.

Ve Mayıs 2026’nın bu güçlü haftası; hem bireysel hem kolektif olarak yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

