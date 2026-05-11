11 Mayıs – 17 Mayıs 2026 Haftası Gökyüzünden Mesajınız Var!

Özellikle Merkür’ün Güneş ile birleşmesi; perde arkasında kalan bilgilerin görünür hale gelmesini sağlayabilir. Gizli konuşmalar, önemli belgeler, beklenmeyen açıklamalar, diplomatik temaslar ve dikkat çeken söylemler dünya gündemini hızlandırabilir.

Jüpiter’in desteğiyle bu süreçte özellikle medya, eğitim, teknoloji, ulaşım, sosyal medya ve uluslararası ilişkiler alanında büyük gelişmeler görülebilir. Türkiye’de siyasi arenada önemli açıklamalar, yeni stratejik hamleler, ekonomik düzenlemeler veya toplumu ilgilendiren büyük kararlar gündeme gelebilir. Çünkü Jüpiter büyütür. İyi olanı da kötü olanı da görünür hale getirir.

Bu süreçte dünya genelinde bilgi savaşları dikkat çekebilir. Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan haberler, manipülasyonlar, siber güvenlik konuları, dijital platformlar ve yapay zekâ alanındaki gelişmeler çok daha fazla konuşulabilir. Çünkü Merkür yalnızca iletişimi değil; veri akışını, dijital dünyayı, ticareti ve insan zihnini de temsil eder.

Aynı zamanda bu hafta insanların zihinsel enerjisi ciddi şekilde hızlanıyor. Birçok kişi uzun zamandır ertelediği kararları vermek isteyebilir. Yeni iş fikirleri, yeni projeler, şehir değişimleri, yatırım kararları, ilişki başlangıçları veya ani kopuşlar gündeme gelebilir. Çünkü gökyüzü şu anda “bekleme” enerjisinde değil. “İlerleme” enerjisinde çalışıyor.