10 Yaşındaki Filistinli Kızın Bombardıman Altında Verdiği Umut Dolu Pozlar Viral Oldu
10 Yaşındaki Filistinli Kızın Bombardıman Altında Verdiği Umut Dolu Pozlar Viral Oldu
Filistin, yıllardır devam eden bir saldırı altında. Son olarak 2023 yılında tekrar alevlenen savaş, bir yıldır aktif bir şekilde devam ediyor. Filistin'de yaşayan 10 yaşındaki bir kız çocuğu da sosyal medyada sesini duyurmaya çalışıyor.
10 yaşındaki Renad'ın bombardıman altında paylaştığı pozlar, tüm dünyada viral oldu.
Kaynak: Renad Attallah
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Savaştan en fazla etkilenenler, masum çocuklar hiç şüphesiz.
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10 yaşındaki Renad Attallah da Gazze'den tüm dünyaya seslenen bir çocuk.
Şu anda yaklaşık 800 bin takipçisi olan Renad, savaşın tüm zorluklarına rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.
Renad son olarak bombardıman anında çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
Renad'ın bu fotoğrafları ise dünya çapında viral oldu.
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Umarız bomba ışıklarını değil, yıldızların parlak ışıklarını izlediğin günler bir an önce gelir...
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