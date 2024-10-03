10 Yaşındaki Filistinli Kızın Bombardıman Altında Verdiği Umut Dolu Pozlar Viral Oldu

Filistin, yıllardır devam eden bir saldırı altında. Son olarak 2023 yılında tekrar alevlenen savaş, bir yıldır aktif bir şekilde devam ediyor. Filistin'de yaşayan 10 yaşındaki bir kız çocuğu da sosyal medyada sesini duyurmaya çalışıyor.

10 yaşındaki Renad'ın bombardıman altında paylaştığı pozlar, tüm dünyada viral oldu.

Kaynak: Renad Attallah