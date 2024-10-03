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10 Yaşındaki Filistinli Kızın Bombardıman Altında Verdiği Umut Dolu Pozlar Viral Oldu

10 Yaşındaki Filistinli Kızın Bombardıman Altında Verdiği Umut Dolu Pozlar Viral Oldu

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
03.10.2024 - 11:33

Filistin, yıllardır devam eden bir saldırı altında. Son olarak 2023 yılında tekrar alevlenen savaş, bir yıldır aktif bir şekilde devam ediyor. Filistin'de yaşayan 10 yaşındaki bir kız çocuğu da sosyal medyada sesini duyurmaya çalışıyor.

10 yaşındaki Renad'ın bombardıman altında paylaştığı pozlar, tüm dünyada viral oldu.

Kaynak: Renad Attallah

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Savaştan en fazla etkilenenler, masum çocuklar hiç şüphesiz.

Savaştan en fazla etkilenenler, masum çocuklar hiç şüphesiz.

2023 yılında yeniden alevlenen Filistin-İsrail savaşı aktif bir şekilde devam ediyor. Bombaların, hava saldırılarının, kara harekatlarının olduğu bölgelerde çocuklar ise hayatlarını sürdürmenin peşinde.

10 yaşındaki Renad Attallah da Gazze'den tüm dünyaya seslenen bir çocuk.

10 yaşındaki Renad Attallah da Gazze'den tüm dünyaya seslenen bir çocuk.

Mart ayında Instagram hesabından paylaşımlar yapmaya başlayan Renad,  Filistin'e özgü yemekler yaparak Gazze'nin sesini tüm dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Şu anda yaklaşık 800 bin takipçisi olan Renad, savaşın tüm zorluklarına rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.

Şu anda yaklaşık 800 bin takipçisi olan Renad, savaşın tüm zorluklarına rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.

Öyle ki paylaştığı videoların arkasında, bombaların silahların sesini duymanız mümkün.

Renad son olarak bombardıman anında çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Renad son olarak bombardıman anında çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

'Gökyüzümde ışık bombası' diyen Renad, bütün bunların ne zaman biteceğini ve okuluna döneceğini merak ediyor.

Renad'ın bu fotoğrafları ise dünya çapında viral oldu.

Renad'ın bu fotoğrafları ise dünya çapında viral oldu.
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Umarız bomba ışıklarını değil, yıldızların parlak ışıklarını izlediğin günler bir an önce gelir...

Umarız bomba ışıklarını değil, yıldızların parlak ışıklarını izlediğin günler bir an önce gelir...
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