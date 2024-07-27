10 Soruda Daha Önce Denemediğin Bir Lezzeti Tahmin Etmeye Çalışıyoruz!

Bir Britanya klasiği olan Beef Wellington'dan yola çıkılan bu tarifte etin yerine sulu somon fileto kullanılıyor. Hazırlanması kolay olan bu yemek çok lezzetli olacak ve tabağında muhteşem görünecek!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 170 derece

Malzemeler:

140 gram milföy hamuru, taze

220 gram somon fileto, derisiz

40 gram ıspanak, donmuş

2 tutam tuz

2 tutam karabiber

60 gram yumurta

Yapılışı:

1. Taze milföy hamurunu 14'e 26 cm'lik iki şerit halinde kesin. Somon filetoyu 10'a 5 cm'lik bloklar halinde kesin. Ispanağın çözülmesini bekleyin ve kullanmadan önce süzün.

2. Ispanağı her bir hamur şeridinin ortasına ekleyerek başlayın. Ispanağın üzerine bir parça somon fileto koyun. Üzerine tuz ve biber serpin.

3. İki uzun kenardan başlayarak milföyü somonun üzerine katlayın. Ardından, tam olarak sarabilmek için diğer iki tarafı da üstüne doğru katlayın.

4. Wellington'ı ters çevirin ve keskin bir bıçak kullanarak iki tarafa doğru çapraz çizgilerle keserek hamurun üstünde küçük baklava dilimi şekilleri oluşturun. Somon Wellington'ları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sepetine yerleştirin.

5. Sepeti Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun. Yumurtayı çırpıp hamurun üzerine fırça yardımıyla yavaşça sürün ve 15 dakika pişirin. Süre sonunda Somon Wellington'ları sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun!