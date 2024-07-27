10 Soruda Daha Önce Denemediğin Bir Lezzeti Tahmin Etmeye Çalışıyoruz!

Bu pratik Vietnam usulü tavuklu noodle çorbası tarifiyle rahatlatıcı bir kase çorbanın tadını çıkarın. Tarifte didiklenmiş tavuk göğsü, taze malzemelerle ve baharatlarla dolu zengin et suyunda pişirilmiş doyurucu noodle ile bir araya geliyor.
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 43 dakika
Pişirme derecesi: 180 derece
Malzemeler:
2 yemek kaşığı zencefil
2 yeşil soğan
2 çay kaşığı kişniş tohumu
3 tutam kişniş, taze
1 karanfil
300 gram tavuk göğsü
0,5 çay kaşığı tuz
1.500 mililitre tavuk bulyon
2 çay kaşığı balık sosu
1 çay kaşığı akçaağaç şurubu
150 gram pirinç noodle
Yapılışı:
1. Zencefil kökünü soyup dilimleyin. Yeşil soğanları yıkayıp ince ince dilimleyin. Dilimlenmiş zencefil, taze soğan, kişniş tohumuyla sapları, karanfil, tavuk göğsü ve tuzu Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine ekleyin ve iyice karıştırın.
2. Hazneyi Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 8 dakika 190 derecede pişmeye bırakın.
3. Süre sonunda tavuk bulyonu da üzerine dökün ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 35 dakikalık ayarda 180 derece çalıştırın.
4. Bu sırada pirinç noodle'ı paketin üzerindeki talimatlara göre pişirin. Bu noktada Philips Çift Hazneli Airfryer'ın kokuları birbirine karıştırmayan ve aynı anda pişirme özelliğinden faydalanabilirsiniz.
5. Piştikten sonra tavuğu çıkarın ve berrak bir et suyu elde etmek için suyunu elekten geçirin. Balık sosuyla akçaağaç şurubunu da içine ilave edip karıştırın.
6. Pişen tavuk göğüslerini iki çatal yardımıyla didikleyin. Servis için pirinç noodle'ı ve didiklenmiş tavuğu bir kaseye alın, hazırlanan bulyonu üzerine dökün. Üzerini biraz fasulye filizi, Tayland fesleğeni, misket limonu dilimleri ve kırmızı acı biber dilimleri ile süsleyin.
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