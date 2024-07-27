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10 Soruda Daha Önce Denemediğin Bir Lezzeti Tahmin Etmeye Çalışıyoruz!

etiket 10 Soruda Daha Önce Denemediğin Bir Lezzeti Tahmin Etmeye Çalışıyoruz!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 20:31

Hepimiz yeni lezzetler denemeyi severiz, değil mi? Ancak, bazen denemediğimiz birçok harika tat bulabiliyoruz. İşte bu testte damak zevkine göre daha önce hiç denemediğin bir lezzeti tahmin etmeye çalışacağız. Hadi başlayalım!

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1. Hangi dünya mutfağı sana daha çok hitap ediyor?

2. Tatlı mı tuzlu mu yemekleri tercih edersin?

3. Yemek yaparken en çok hangi malzemeyi kullanırsın?

4. Gün içinde en çok hangi öğünü dört gözle beklersin?

5. Hangi tür restoranlarda yemek yemeyi tercih edersin?

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6. Yemek yaparken yeni tarifler denemeyi sever misin?

7. Peki, yemek yaparken müzik dinlemeyi sever misin?

8. Hangi sos türü senin favorin?

9. Bir yemeğin hazırlanma süresi senin için önemli mi?

10. Yeni bir şehri seyahat ettiğinde hangi tür yemekleri denemekten çekinmezsin?

Somon Wellington

Somon Wellington

Bir Britanya klasiği olan Beef Wellington'dan yola çıkılan bu tarifte etin yerine sulu somon fileto kullanılıyor. Hazırlanması kolay olan bu yemek çok lezzetli olacak ve tabağında muhteşem görünecek!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi:  170 derece

Malzemeler:

  • 140 gram milföy hamuru, taze

  • 220 gram somon fileto, derisiz

  • 40 gram ıspanak, donmuş

  • 2 tutam tuz

  • 2 tutam karabiber

  • 60 gram yumurta

Yapılışı:

1. Taze milföy hamurunu 14'e 26 cm'lik iki şerit halinde kesin. Somon filetoyu 10'a 5 cm'lik bloklar halinde kesin. Ispanağın çözülmesini bekleyin ve kullanmadan önce süzün. 

2. Ispanağı her bir hamur şeridinin ortasına ekleyerek başlayın. Ispanağın üzerine bir parça somon fileto koyun. Üzerine tuz ve biber serpin.

3. İki uzun kenardan başlayarak milföyü somonun üzerine katlayın. Ardından, tam olarak sarabilmek için diğer iki tarafı da üstüne doğru katlayın.

4. Wellington'ı ters çevirin ve keskin bir bıçak kullanarak iki tarafa doğru çapraz çizgilerle keserek hamurun üstünde küçük baklava dilimi şekilleri oluşturun. Somon Wellington'ları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sepetine yerleştirin.

5. Sepeti Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun. Yumurtayı çırpıp hamurun üzerine fırça yardımıyla yavaşça sürün ve 15 dakika pişirin. Süre sonunda Somon Wellington'ları sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun!

Aletria

Aletria

İnce ve narin makarna şeritleri, yumurta, süt ve şekerle hazırlanan bu muhallebi kıvamında tatlıyla Portekiz geleneğinin tadını çıkarın.

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Pişirme derecesi: 150 derece

Malzemeler:

  • 200 gram tel şehriye (vermicelli)

  • 1 limon

  • 600 mililitre tam yağlı süt

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 100 gram şeker

  • 1 tarçın çubuk

  • 2 yumurta sarısı

Yapılışı:

1. Tel şehriyeyi paketin üzerindeki talimatlara göre pişirin. Limonu yıkayın ve kabuğundan 2 şerit rendeleyin.

2. Süt, tereyağı, şeker, limon kabuğu, tarçın ve bir tutam tuzu Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesinde tepsisinde karıştırın. Daha sonra pişmiş ve süzülmüş tel şehriyeyi de ekleyerek iyice karıştırın.

3. Tatlıyı Philips Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın, tarçın çubuğu ve limon kabuğunu dikkatle içinden alın ve ardından yumurta sarılarını çırpıp karışıma ekleyin ve homojen olana kadar karıştırın. Karışımı servis tabağına aldıktan sonra üzerine öğütülmüş tarçın serperek servis edin.

İpucu: Hazır makarna kullanacaksanız melek saçı (capellini) veya vermicelli tercih edin.

Pratik tavuklu pho çorbası

Pratik tavuklu pho çorbası

Bu pratik Vietnam usulü tavuklu noodle çorbası tarifiyle rahatlatıcı bir kase çorbanın tadını çıkarın. Tarifte didiklenmiş tavuk göğsü, taze malzemelerle ve baharatlarla dolu zengin et suyunda pişirilmiş doyurucu noodle ile bir araya geliyor. 

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 43 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı zencefil

  • 2 yeşil soğan

  • 2 çay kaşığı kişniş tohumu

  • 3 tutam kişniş, taze

  • 1 karanfil

  • 300 gram tavuk göğsü

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 1.500 mililitre tavuk bulyon

  • 2 çay kaşığı balık sosu

  • 1 çay kaşığı akçaağaç şurubu

  • 150 gram pirinç noodle

Yapılışı:

1. Zencefil kökünü soyup dilimleyin. Yeşil soğanları yıkayıp ince ince dilimleyin. Dilimlenmiş zencefil, taze soğan, kişniş tohumuyla sapları, karanfil, tavuk göğsü ve tuzu Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine ekleyin ve iyice karıştırın.

2. Hazneyi Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 8 dakika 190 derecede pişmeye bırakın.

3. Süre sonunda tavuk bulyonu da üzerine dökün ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 35 dakikalık ayarda 180 derece çalıştırın.

4. Bu sırada pirinç noodle'ı paketin üzerindeki talimatlara göre pişirin. Bu noktada Philips Çift Hazneli Airfryer'ın kokuları birbirine karıştırmayan ve aynı anda pişirme özelliğinden faydalanabilirsiniz.

5. Piştikten sonra tavuğu çıkarın ve berrak bir et suyu elde etmek için suyunu elekten geçirin. Balık sosuyla akçaağaç şurubunu da içine ilave edip karıştırın.

6. Pişen tavuk göğüslerini iki çatal yardımıyla didikleyin. Servis için pirinç noodle'ı ve didiklenmiş tavuğu bir kaseye alın, hazırlanan bulyonu üzerine dökün. Üzerini biraz fasulye filizi, Tayland fesleğeni, misket limonu dilimleri ve kırmızı acı biber dilimleri ile süsleyin.

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