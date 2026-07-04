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10 Soruda Cildini Ay Gibi Parlatacak Bir Öneri Veriyoruz!

etiket 10 Soruda Cildini Ay Gibi Parlatacak Bir Öneri Veriyoruz!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
04.07.2026 - 17:01
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Pahalı serumlara, ardı arkası kesilmeyen bakım trendlerine dünya kadar para döktün ama cildin hâlâ o istediğin 'içten gelen' ışıltıya kavuşamadı mı? Belki de sorun aldığın ürünlerde değil, günlük hayattaki ufacık alışkanlıklarındadır.

Yastık kılıfını değiştirme sıklığından, stres anında yüzünle oynamana kadar yaptığın her şey cildinin kaderini belirliyor.

Cildini ay gibi parlatmaya hazırsan, ilk soruyla başlayalım.

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1. Haftalık maske veya peeling ritüelin var mı?

2. Gün içinde ne kadar su tüketiyorsun? Dürüst ol!

3. Akşam yatağa girmeden önce makyajını temizliyor musun?

4. Gece uykusu senin için ne ifade ediyor?

5. "Stresli olduğum dönemlerde cildimde hemen sivilce veya kızarıklık çıkar."

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6. Eğer cildin bir hava durumu olsaydı, şu an hangisi olurdu?

7. Telefon ekranını yüzüne yaslayarak saatlerce konuşur musun?

8. Yastık kılıfını ne sıklıkla değiştiriyorsun?

Cam cilt yolunda bir süperstar!

Sen bu işi çözmüşsün! Cilt bakımı senin için bir görev değil, adeta bir yaşam tarzı ve kişisel bakım ritüeli. İçerik okumayı biliyor, cildini hırpalamadan seviyor ve ona ihtiyacı olan sevgiyi fazlasıyla veriyorsun. Cildin şu an muhtemelen parlak ve sağlıklı.

Mevcut rutinine sabahları C vitamini, akşamları ise bariyerini güçlendirecek peptit veya seramid içerikleri ekleyerek bu ışıltıyı kalıcı hale getirebilirsin. Güneş kremini tazelemeyi sakın unutma!

Mat cilt!

Cildin şu an adeta 'Beni biraz canlandır!' diye çığlık atıyor. Muhtemelen yoğun tempon yüzünden nemlendiriciyi ihmal ediyor, suyu az içiyor veya yanlış ürünlerle cildinin kurumasına yol açıyorsun. Matlık ve solgunluk en büyük düşmanın.

Acilen yoğun nem veren hyalüronik asit serumlarına ve cildi içeriden besleyen nemlendiricilere yönelmelisin. Haftada bir kez yapacağın besleyici bir kağıt maske, cildine anında o özlediğin ay ışığı parlaklığını geri kazandıracaktır.

Kafası karışık ve dengesi şaşmış karma cilt!

Bir tarafta parıl parıl parlayan bir T bölgesi, diğer tarafta ise pul pul dökülen kuru yanaklar... Cildin tam bir denge arayışı içinde! Muhtemelen hangi ürünü nereye süreceğini bilemediğin için cildinin bariyerini biraz yormuşsun.

Senin kurtarıcın kesinlikle niasinamid (B3 Vitamini)! Hem sebum (yağ) dengesini ayarlar hem de gözenekleri sıkılaştırır. Yüzünün yağlı bölgelerine hafif jel nemlendiriciler, kuru yerlerine ise daha yoğun kremler sürerek bölgesel bakım yapmalısın.

Gözenekli cilt!

Cildindeki fazla yağlanma, sivilceler ve genişlemiş gözenekler seni biraz germiş olabilir. Muhtemelen cildini o yağdan arındırmak için çok agresif temizleyiciler kullanıyor ve farkında olmadan cildinin daha fazla yağ üretmesine sebep oluyorsun.

Yağlı cildi parlatmanın sırrı onu kurutmak değil, doğru asitlerle arındırmaktır. Rutinine haftada iki kez salisilik asit (BHA) içeren bir tonik veya serum ekle. Gözeneklerin temizlendikçe cildinin o yağlı parlaması gidecek, yerini sağlıklı ve duru bir ay ışığı ışıltısına bırakacaktır.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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