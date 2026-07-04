10 Soruda Cildini Ay Gibi Parlatacak Bir Öneri Veriyoruz!

Pahalı serumlara, ardı arkası kesilmeyen bakım trendlerine dünya kadar para döktün ama cildin hâlâ o istediğin 'içten gelen' ışıltıya kavuşamadı mı? Belki de sorun aldığın ürünlerde değil, günlük hayattaki ufacık alışkanlıklarındadır.

Yastık kılıfını değiştirme sıklığından, stres anında yüzünle oynamana kadar yaptığın her şey cildinin kaderini belirliyor.

Cildini ay gibi parlatmaya hazırsan, ilk soruyla başlayalım.