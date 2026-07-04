10 Soruda Cildini Ay Gibi Parlatacak Bir Öneri Veriyoruz!
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Pahalı serumlara, ardı arkası kesilmeyen bakım trendlerine dünya kadar para döktün ama cildin hâlâ o istediğin 'içten gelen' ışıltıya kavuşamadı mı? Belki de sorun aldığın ürünlerde değil, günlük hayattaki ufacık alışkanlıklarındadır.
Yastık kılıfını değiştirme sıklığından, stres anında yüzünle oynamana kadar yaptığın her şey cildinin kaderini belirliyor.
Cildini ay gibi parlatmaya hazırsan, ilk soruyla başlayalım.
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1. Haftalık maske veya peeling ritüelin var mı?
2. Gün içinde ne kadar su tüketiyorsun? Dürüst ol!
3. Akşam yatağa girmeden önce makyajını temizliyor musun?
4. Gece uykusu senin için ne ifade ediyor?
5. "Stresli olduğum dönemlerde cildimde hemen sivilce veya kızarıklık çıkar."
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6. Eğer cildin bir hava durumu olsaydı, şu an hangisi olurdu?
7. Telefon ekranını yüzüne yaslayarak saatlerce konuşur musun?
8. Yastık kılıfını ne sıklıkla değiştiriyorsun?
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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