10 Soruda Airfryer ile Hazırlayabileceğin Mükemmel Yemeği Buluyoruz!

Brownie

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

150 gram tereyağı

200 gram bitter çikolata

1 su bardağı un

1 paket vanilya

Fındık

Yapılışı:

1. Brownie için öncelikle uygun bir kap içerisine yumurtaları ve şekeri alarak iyice çırpın.

2. Üzerine eritilmiş çikolata, tereyağı, un ve vanilyayı alarak çırpmaya devam edelim.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine pişirme kağıdından yerleştirip harcı içine boşaltın.

4. Son olarak üzerine fındık serpip ve manuel ayarda 160 derecede 20 dakika pişirin.

Mantarlı Bonfile

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

300 gram bonfile

200 gram mantar

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 tutam karabiber

1 tatlı kaşığı hardal

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam kuru kekik

1 diş ezilmiş sarımsak

Yapılışı:

1. Kuşbaşı doğranmış etleri limon suyu, zeytinyağı, kekik ve sarımsakla bir kasede karıştırıp en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.

2. Etleri pişirmeden önce yarım saat oda sıcaklığında bekletin.

3. Etleri mantar, tuz, karabiber, sarımsak ve hardalla harmanlayarak karıştırın.

4. Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer'da pişirmeye başlayın ve her 2 dakikada bir hazneyi çekip hafifçe sallayın ya da bir spatula yardımıyla et ve mantarları ters düz edin. 12 dakika sonra Mantarlı Bonfile hazır.