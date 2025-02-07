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10 Soruda Airfryer ile Hazırlayabileceğin Mükemmel Yemeği Buluyoruz!

etiket 10 Soruda Airfryer ile Hazırlayabileceğin Mükemmel Yemeği Buluyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 18:01

Airfryer hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Pratik ve lezzetli tarifler hazırlamak için mükemmel bir yardımcı! Bugüne kadar birçok tarif denemişsinizdir ama size özel o tarifi bu testin sonunda öğreniyoruz! Haydi başlayalım. 👇

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1. İlk olarak söyle bakalım, airfryer'da pişirdiğin ilk şey neydi?

2. Mutfaktaki en büyük korkun nedir?

3. Bir kampa gitsen yanına alacağın üç şey hangisi olur?

4. Favori fastfood yemeğini seç bakalım. 👇

5. Çocukluğunda en sevdiğin yemek hangisiydi?

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6. Peki, en sevmediğin yemeği soralım. 👇

7. Hangisinin kokusu mutfağı sarsın istersin?

8. Mutfakta en büyük başarın neydi?

9. Yemek yaparken en önem verdiğin şey hangisi?

10. Son olarak, kış mevsimine özel bir yemek seç bakalım. 👇

Falafel ve Pizza

Falafel ve Pizza

Falafel 

Hazırlama süresi: 1 saat

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1,5 su bardağı nohut (1 gece önceden ıslatılmış)

  • 1 adet kuru soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı kişniş

  • Yarım demek maydanoz

  • 2 dal taze soğan

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 2 yemek kaşığı un

  • Tuz

Yapılışı:

1. Nohutu rondonun içine koyun, üzerine küp küp doğranmış soğanı ve sarımsakları da ekleyip rondoyu çalıştırın.

2. Ardından ince ince doğradığınız maydanozları ve taze soğanı da ekleyip rondoda karıştırın.

3. Hazırlanan karışımı derin bir kaba alıp üzerine 2 yemek kaşığı un, kabartma tozu ve baharatları ekleyip elinizle yoğurarak iyice karıştırın.

4. Harcın üzerine streç film sararak buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. Yeterince dinlenmiş falafel harcını buzdolabından çıkarın. Cevizden biraz büyük parçalar alarak yuvarlayın.

5. Şekil verdiğiniz falafel köftelerinizi Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin.

6. Falafel köftelerini arada çevirerek 15 dakika kadar pişirin.

Pizza

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 2,5 su bardağı un

  • 1 su bardağı ılık su 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı instant maya

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • Yarım tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

  • Domates sosu

  • Yeşil biber

  • Kırmızı biber

  • Mısır Sucuk

  • Kaşar peyniri

  • Siyah zeytin

Yapılışı:

1. Hamur için yoğurma kabına un, tuz, şeker, instant maya, ılık su ve zeytinyağını alarak yoğurun.

2. Hamurun üzerini streçle kaplayın ve üzerine temiz bir bez örterek 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

3. Daha sonra hamuru un serptiğiniz tezgaha alarak tekrar yoğurun ve hamuru 3 eşit parçaya ayırın.

4. Her parçayı beze haline getirip un serptiğiniz tezgaha alın ve üzerine çok az un serperek merdane yardımı ile genişletin. 

5. Genişlettiğiniz hamurun üzerine domates sosundan her yerine gelecek şekilde sürün ve kaşar peynirini serpin.

6. Kalan tüm malzemeleri hamurun üzerine serpin ve hamuru  Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin.

7. 180 derecede 8 dakika pişmeye bırakın.

Çıtır Karnabahar ve Tavuk Pirzola

Çıtır Karnabahar ve Tavuk Pirzola

Çıtır Karnabahar 

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 1 adet küçük boy karnabahar

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı toz kişniş

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı ketçap

  • 1 tatlı kaşığı acı sos

  • 1 tatlı kaşığı sirke

  • 1 diş sarımsak 

  • 2 yemek kaşığı mısır unu

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 avuç taze nane

Yapılışı: 

1. Karnabaharları ufak parçalara ayırıp 4 dakika haşlayın. Ardından süzün.

2. Derin bir kasede sıvı yağ, toz kırmızı biber, toz kişniş, tuz, soya sosu, ketçap, sirke, ezilmiş sarımsak, mısır unu ve unu karıştırın. 

3. Hazırladığınız karışıma karnabaharları ekleyin ve karıştırın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'a karnabaharları ekleyin ve tüm yüzeyi kızarana kadar pişirin.

5. Pişen çıtır karnabaharları taze nane yapraklarıyla servis edin. 

Tavuk Pirzola 

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 5 parça tavuk pirzola

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 tatlı kaşığı salça

Yapılışı:  

1. Tavukları uygun bir kaba alıp üzerine zeytinyağı, pul biber, karabiber, kırmızı toz biber, kekik, tuz ve salçayı ekleyerek karıştırın.

2. Marine ettiğiniz tavuk pirzolaları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirip 15 dakika pişirmeye bırakın.

Brownie ve Mantarlı Bonfile

Brownie ve Mantarlı Bonfile

Brownie 

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler: 

  • 3 adet yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 150 gram tereyağı

  • 200 gram bitter çikolata

  • 1 su bardağı un

  • 1 paket vanilya

  • Fındık

Yapılışı:

1. Brownie için öncelikle uygun bir kap içerisine yumurtaları ve şekeri alarak iyice çırpın.

2. Üzerine eritilmiş çikolata, tereyağı, un ve vanilyayı alarak çırpmaya devam edelim.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine pişirme kağıdından yerleştirip harcı içine boşaltın.

4. Son olarak üzerine fındık serpip ve manuel ayarda 160 derecede 20 dakika pişirin.

Mantarlı Bonfile

Hazırlama süresi: 25 dakika 

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece 

Malzemeler:

  • 300 gram bonfile

  • 200 gram mantar

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam kuru kekik

  • 1 diş ezilmiş sarımsak 

Yapılışı: 

1. Kuşbaşı doğranmış etleri limon suyu, zeytinyağı, kekik ve sarımsakla bir kasede karıştırıp en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.

2. Etleri pişirmeden önce yarım saat oda sıcaklığında bekletin.

3. Etleri mantar, tuz, karabiber, sarımsak ve hardalla harmanlayarak karıştırın.

4. Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer'da pişirmeye başlayın ve her 2 dakikada bir hazneyi çekip hafifçe sallayın ya da bir spatula yardımıyla et ve mantarları ters düz edin. 12 dakika sonra Mantarlı Bonfile hazır.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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