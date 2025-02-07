10 Soruda Airfryer ile Hazırlayabileceğin Mükemmel Yemeği Buluyoruz!
10 Soruda Airfryer ile Hazırlayabileceğin Mükemmel Yemeği Buluyoruz!
Airfryer hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Pratik ve lezzetli tarifler hazırlamak için mükemmel bir yardımcı! Bugüne kadar birçok tarif denemişsinizdir ama size özel o tarifi bu testin sonunda öğreniyoruz! Haydi başlayalım. 👇
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1. İlk olarak söyle bakalım, airfryer'da pişirdiğin ilk şey neydi?
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2. Mutfaktaki en büyük korkun nedir?
3. Bir kampa gitsen yanına alacağın üç şey hangisi olur?
4. Favori fastfood yemeğini seç bakalım. 👇
5. Çocukluğunda en sevdiğin yemek hangisiydi?
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6. Peki, en sevmediğin yemeği soralım. 👇
7. Hangisinin kokusu mutfağı sarsın istersin?
8. Mutfakta en büyük başarın neydi?
9. Yemek yaparken en önem verdiğin şey hangisi?
10. Son olarak, kış mevsimine özel bir yemek seç bakalım. 👇
Falafel ve Pizza
Çıtır Karnabahar ve Tavuk Pirzola
Brownie ve Mantarlı Bonfile
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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