1 Nisan 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

1 Nisan Pazartesi yeni bir haftaya ve yeni bir aya girerken ekranlarda hangi yapımların yer alacağı oldukça merak edilen konulardan. Seçimin hemen ertesi gününde TV yayın akışında nelerin yer aldığı seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 1 Nisan Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...