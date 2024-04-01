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1 Nisan 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

1 Nisan 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
01.04.2024 - 08:21

1 Nisan Pazartesi yeni bir haftaya ve yeni bir aya girerken ekranlarda hangi yapımların yer alacağı oldukça merak edilen konulardan. Seçimin hemen ertesi gününde TV yayın akışında nelerin yer aldığı seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 1 Nisan Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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1 Nisan Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

1 Nisan Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

  • 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13.15 Kara Ağaç Destanı

  • 16.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

  • 18.15 Ramazan Sevinci

  • 19.40 Ana Haber

  • 20.10 İddiaların Aksine

  • 20.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

  • 23.45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 00.50 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 02.25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

  • 03.35 Sahur Bereketi

1 Nisan Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

1 Nisan Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Güzel Günler

  • 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Atla Gel Şaban

  • 21:45 Yedi Bela Hüsnü

  • 23:45 Atla Gel Şaban

1 Nisan Pazartesi ATV Yayın Akışı

1 Nisan Pazartesi ATV Yayın Akışı

  • 06:00 Mevlid ve Süleyman Çelebi

  • 06:50 Kuruluş Osman

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol'da 

  • 19:00 atv Ana Haber

  • 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

  • 20:00 Yaban Çiçekleri

  • 22:20 Yaban Çiçekleri

  • 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

1 Nisan Pazartesi NOW (FOX) Yayın Akışı

1 Nisan Pazartesi NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

  • 10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12.00 Fatih Savaş ile Ramazan Sohbetleri

  • 12.45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

  • 13.45 En Hamarat Benim

  • 16.30 Kızıl Goncalar

  • 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

  • 20.00 Kızıl Goncalar

  • 00.15 Yabani

  • 02.45 Yaz Şarkısı

  • 03.30  Fatih Savaş ile sahur sohbetleri

1 Nisan Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

1 Nisan Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

  • 06:45 Sihirli Annem

  • 09:00 Taş Kağıt Makas

  • 11:00 Camdaki Kız

  • 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

  • 13:15 Gelinim Mutfakta

  • 16:00 Arka Sokaklar

  • 18:40 Kanal D Ana Haber

  • 20:00 Kandahar

  • 22:30 Kandahar

  • 01:15 Taş Kağıt Makas

  • 03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

  • 05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

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1 Nisan Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

1 Nisan Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Ömer

  • 20:00 Ömer

1 Nisan Pazartesi TV8 Yayın Akışı

1 Nisan Pazartesi TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

  • 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

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