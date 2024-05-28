1 Hafta 900 Bin Lira! Bodrum, Dünyanın Turizm Merkezlerini Solladı: En Pahalısı Olma Yolunda
1 Hafta 900 Bin Lira! Bodrum, Dünyanın Turizm Merkezlerini Solladı: En Pahalısı Olma Yolunda
Türkiye'de tatil fiyatları, kur farkına rağmen 'en pahalı ülke' olma yolunda olduğunu gösterdi. Yerli turistin alım gücündeki düşüş tatili hayal haline getirirken, yabancılar için de pahalı hale geldi. Bodrum'da 1 hafta tatil için 902 bin liralık oteli görenler, Türkiye'nin alternatif rotalarına bakınca çok daha uygun fiyatlarla karşılaşıyor. Dubai'de 7 yıldızlı en pahalı otel ya da Paris'te Disneyland yaklaşık 3'te 1'i fiyatına geliyor.
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Türkiye'de fiyatlardaki artışlar sürerken, gelecek hafta açıklanacak enflasyonun yüzde 75 seviyesinde zirve yapması bekleniyor. Turizmdeyse fiyatlar geçen yıla göre yüzde 100’den fazla artış gösterdi.
Her sektörde görülen fırsatçılık ve fahiş fiyatlar, döviz girişinde önemli bir kalem olan turizm gelirlerini de riske ediyor.
Dubai veya Paris gibi önemli turizm merkezleriyle fiyatlar karşılaştırıldığındaysa sorun ciddi gözüküyor.
Yurt içinde vatandaşın erişemediği fiyatları, yabancı turistler de pahalı buluyor.
Konut satışlarında yüksek fiyatlar nedeniyle yarı yarıya düşen yabancı satışlarının şimdi de turizme etkisi olacağı da görülüyor.
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Türkiye'yi pahalı bulan yabancı turistler Yunanistan, Mısır ve Dubai’ye yöneliyor.
Tatile gelen yabancı turistlerde alışverişler de azalıyor.
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