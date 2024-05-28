1 Hafta 900 Bin Lira! Bodrum, Dünyanın Turizm Merkezlerini Solladı: En Pahalısı Olma Yolunda

Sektör temsilcileri, milyonlarca kişinin turizmden geçindiğini söylerken, devletin turizmdeki fırsatçılara da el atması gerektiğini savunuyorlar. Geçmiş dönemde her keseye uygun otel bulunabilirken, bu yıl orta sınıfın erimesi gibi orta segment otellerin yok olduğunu 'ya çok ucuz ya çok pahalı oteller' olduğunu belirtiyorlar.

Turizmde, turistlerin destinasyon değiştirmesinin 'bir kriz' olduğu ve yüzlerce sektörün etkileneceği de öngörülüyor.