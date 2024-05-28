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1 Hafta 900 Bin Lira! Bodrum, Dünyanın Turizm Merkezlerini Solladı: En Pahalısı Olma Yolunda

1 Hafta 900 Bin Lira! Bodrum, Dünyanın Turizm Merkezlerini Solladı: En Pahalısı Olma Yolunda

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.05.2024 - 09:56

Türkiye'de tatil fiyatları, kur farkına rağmen 'en pahalı ülke' olma yolunda olduğunu gösterdi. Yerli turistin alım gücündeki düşüş tatili hayal haline getirirken, yabancılar için de pahalı hale geldi. Bodrum'da 1 hafta tatil için 902 bin liralık oteli görenler, Türkiye'nin alternatif rotalarına bakınca çok daha uygun fiyatlarla karşılaşıyor. Dubai'de 7 yıldızlı en pahalı otel ya da Paris'te Disneyland yaklaşık 3'te 1'i fiyatına geliyor.

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Türkiye'de fiyatlardaki artışlar sürerken, gelecek hafta açıklanacak enflasyonun yüzde 75 seviyesinde zirve yapması bekleniyor. Turizmdeyse fiyatlar geçen yıla göre yüzde 100’den fazla artış gösterdi.

Türkiye'de fiyatlardaki artışlar sürerken, gelecek hafta açıklanacak enflasyonun yüzde 75 seviyesinde zirve yapması bekleniyor. Turizmdeyse fiyatlar geçen yıla göre yüzde 100’den fazla artış gösterdi.

4 kişilik bir ailenin 1 haftalık her şey dâhil tatil masrafı 100 bin lirayı aşıyor. Ulaşım ve alışveriş eklenmeden olan bu fiyatlar yurt içinde tatili vatandaş için hayal haline getiriyor.

Her sektörde görülen fırsatçılık ve fahiş fiyatlar, döviz girişinde önemli bir kalem olan turizm gelirlerini de riske ediyor.

Her sektörde görülen fırsatçılık ve fahiş fiyatlar, döviz girişinde önemli bir kalem olan turizm gelirlerini de riske ediyor.

Türkiye Gazetesi haberine göre, Antalya, Bodrum, Aydın, İzmir gibi bölgelerde fiyatlardaki yükseklik dikkat çekici boyutta oldu. 

Bir ailenin bir haftalık tatilinin maliyeti 100 bin liranın üstünde olurken, 1 milyon liraya kadar çıkıyor.

Dubai veya Paris gibi önemli turizm merkezleriyle fiyatlar karşılaştırıldığındaysa sorun ciddi gözüküyor.

Dubai veya Paris gibi önemli turizm merkezleriyle fiyatlar karşılaştırıldığındaysa sorun ciddi gözüküyor.

Dubai’de dünyanın en lüks otellerinden 7 yıldızlı Burj Al Arab'ta 1 hafta oda-kahvaltı tatilin maliyeti 290 bin lira olurken, Paris Disneyland Oteli’nde aynı süre 335 bin lira oluyor.

Yurt içinde vatandaşın erişemediği fiyatları, yabancı turistler de pahalı buluyor.

Yurt içinde vatandaşın erişemediği fiyatları, yabancı turistler de pahalı buluyor.

Otel yöneticileri fiyatları normal bulurken, tatil acenteleri, 2021 yılından sonra fiyatların katlanarak arttığını, eskiden Antalya, Bodrum gibi bölgelerde turist popülasyonun yüzde 15 yerli, yüzde 85 yabancı olurken, şimdilerde yabancı turistin kaçtığını belirtiyor. 'Fahiş fiyatlar nedeniyle iyi başlayan turizm sezonu yıl sonunu kötü kapatabilir' diye de uyarıda bulunuluyor.

Konut satışlarında yüksek fiyatlar nedeniyle yarı yarıya düşen yabancı satışlarının şimdi de turizme etkisi olacağı da görülüyor.

Konut satışlarında yüksek fiyatlar nedeniyle yarı yarıya düşen yabancı satışlarının şimdi de turizme etkisi olacağı da görülüyor.

Sektör temsilcileri, milyonlarca kişinin turizmden geçindiğini söylerken, devletin turizmdeki fırsatçılara da el atması gerektiğini savunuyorlar. Geçmiş dönemde her keseye uygun otel bulunabilirken, bu yıl orta sınıfın erimesi gibi orta segment otellerin yok olduğunu 'ya çok ucuz ya çok pahalı oteller' olduğunu belirtiyorlar. 

Turizmde, turistlerin destinasyon değiştirmesinin 'bir kriz' olduğu ve yüzlerce sektörün etkileneceği de öngörülüyor.

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Türkiye'yi pahalı bulan yabancı turistler Yunanistan, Mısır ve Dubai’ye yöneliyor.

Türkiye'yi pahalı bulan yabancı turistler Yunanistan, Mısır ve Dubai’ye yöneliyor.

'Türkiye pahalı' algısının yabancı medyada sıklıkla görülmeye başlandığı hatırlatılırken, Türkiye’de 1 haftalık tatilin Mısır ya da Yunanistan’da 15 güne denk gelmesi de dikkat çekiyor.

Tatile gelen yabancı turistlerde alışverişler de azalıyor.

Tatile gelen yabancı turistlerde alışverişler de azalıyor.

Bankalar Arası Kart Merkezi verilerine göre, yılın ilk iki ayında yabancıların kartlı harcamalarının toplam içindeki payı, yüzde 4’ün de altına inerken, geçen yıl bu oran yüzde 6 seviyesindeydi.

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