1 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
1 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Hatırlarsanız dün, Gamze Türkmen'in ev hali Söylemezsem Olmaz programında ifşa edilmiş ve hem Gamze Türkmen hem Kadir Ezildi yaşananlara çok sert çıkışmıştı. Türkmen'in kardeşi Fırat Türkmen de geçtiğimiz saatlerde Söylemezsem Olmaz masasına resmen öfke kustu!
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2. Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmış ancak görevine başlamamıştı. Ünlü güzelin nerede olduğu ortaya çıktı!
3. Geçtiğimiz günlerde kayınbiraderi Tayfun'a kız isterken giydiği kıyafetle eleştirilerin odağı olan Özlem Öz çektiği son nişan videosuyla fena dile düştü. Dilan Polat'ın eltisi Hazal'ın nişanında çektiği videonun aynısını çeken Özlem Öz yorumları silse de yakayı ele verdi.
4. Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, bu sene üniversite sınavına girmiş ve Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanmıştı. Katıldığı bir davette Tolga Bozduman'ın mikrofonlarına konuşan Alişan, bu durumu diline dolayarak eşini kendince tiye aldı.
5. Pınar Altuğ Atacan'ın 50. doğum günü kutlaması sahnede gerçekleşti. Yeliz Yeşilmen ise Atacan'ın kostümü hakkında eleştiri yapmak isterken kendisi eleştirildi!
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6. Söylemezsem Olmaz adlı magazin ekibi, fenomen ve sunucu Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in türbansız halini canlı yayında ifşa etmişlerdi. O görüntüleri "Programımıza özel" diyerek yayınlayıp herkesi çok kızdıran ekip bu sabah "Sadece bize özel bir görüntü değildi" sözleriyle özür diledi. Ancak tepkiler büyüyerek devam etti.
7. Karizmatik oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Vogue Man'in bu ayki sayısına konuk oldu. Ünlü isim verdiği röportajda 'yeni sulara' açılacağının sinyallerini vererek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
8. Reha Muhtar, Nilüfer ve kızıyla yaşadığı sorunlarla gündeme bomba gibi düşen Deniz Uğur, bir buçuk yıl önce atlattığı kanserin yeniden nüksettiğini ve ameliyata alıncağını söyleyerek dua istedi.
9. Geçtiğimiz haftalarda Kadir Doğulu'yla beraber bir bebek beklediklerini duyuran Neslihan Atagül hamilelik haberinin ardından ilk kez duygularını açıkladı. Gazete Magazin'in haberine göre, oğlu olacağını hissettiğini belirten ünlü oyuncu doğum yapacağı yeri de duyurdu.
10. Şeyma Subaşı'nın sabah saatlerinde paylaştığı gizemli yakışıklının kim olduğunu bulduk!
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11. Magazin programının canlı yayınında türbansız hali ifşa edilen Gamze Türkmen sessizliğini ilk kez bozdu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Türkmen nişanlısı Kadir Ezildi'ye teşekkür etti.
12. Geçtiğimiz gün Dilara Fındıkoğlu'nun kıpkırmızı korsesini giyip ortalığı ayağa kaldıran pozlar paylaşan Hande Erçel'le Gigi Hadid'in pişti olduğu ortaya çıktı! Peki sizce kim daha iyi taşımış? Hadi gelin inceleyelim... 🧐
13. Kobra Murat lakabıyla tanınan Murat Divandiler, geçtiğimiz saatlerde TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Şarkıcı Balat'taki dört katlı evini anlatırken dolandırıldığını söyledi.
14. Leydi Di filminde Maya karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen filmin galasında giydiği elbiseyle alay konusu oldu!
15. Türk popunun efsane isimlerinden Murat Boz, La Casa De Papel dizisiyle ünlenen Pedro Alonso ile İstanbul'da bir araya geldi.
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16. Arzu Sabancı gelini Nazlı Sabancı'nın kuralına uyarak torunu Alara'nın yüzünü emojiyle kapatmaya devam ediyor. Arzu Sabancı bu sefer paylaştığı pozlarda Alara'nın yüzünü ucundan da olsa gösterdi!
17. Geçtiğimiz saatlerde bir seri yeni poz paylaşan Ebru Gündeş, yakın kadrajdan yüzünü gösteren fotoğraflarında kaşları ve estetikleriyle dikkat çekti!
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